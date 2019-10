Pechino Express 2020, il retroscena su Eva e Mercedesz Henger: “Saltate”

Mercedesz ed Eva Henger continuano a essere chiacchieratissime in questi giorni per via della battaglia che si stanno facendo a distanza. Tutto è cominciato quando la madre ha dichiarato che la figlia sarebbe stata vittima di violenze subite da parte dell’attuale compagno, l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. La giovane ha sempre smentito tali affermazioni, sostenendo che il fidanzato non ha mai mosso un dito su di lei. Nelle scorse ore, è giunto un altro retroscena su Mercedesz ed Eva. Stavolta non c’entra nulla la spinosa vicenda familiare. Trattasi di televisione. Le due sarebbero state scelte per partecipare a Pechino Express 2020, ma lo scoppio della lite ‘intestina’ avrebbe fatto sfumare il tutto. La rivelazione è stata fatta a Vite da Copertina, programma di Tv 8 condotto da Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno.

Elenoire Casalegno a Vite da Copertina: ecco perché le Henger sono “saltate”

“Mercedesz ed Eva erano una coppia di Pechino Express ma per questa lite sono saltate”, ha dichiarato Elenoire Casalegno a Vite da Copertina. A stretto giro è intervenuto Ciacci, lanciando un appello alle due donne ed esortandole a trovare dei punti di contatto per risolvere la delicata vicenda familiare in cui tutt’ora sono coinvolte. A proposito della diatriba, ieri è andato in scena l’ultimo capitolo. A Domenica Live, programma di Barbara d’Urso, è tornata Eva, con nuove rivelazioni. Durante la puntata ha parlato della questione per la prima volta anche la madre di Peracchi che ha difeso il figlio, smentendo in parte la versione dell’attrice ungherese, che a sua volta ha ribattuto.

Mercedesz replica alla madre dopo la puntata di Domenica Live

La discussione, una volta conclusosi il programma Mediaset di Canale 5, è proseguita sui social. Mercedesz, dopo aver visto la puntata di Domenica Live, è intervenuta nuovamente per smentire alcune delle dichiarazioni fatte da Eva. Non è nemmeno mancata una stoccata ironica di Peracchi. “Deve pagare le bollette” ha sussurrato l’ex tronista rivolgendosi alla ‘suocera’.