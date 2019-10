Mercedesz Henger replica a Eva. Lucas: “Doveva pagare le bollette”

Dopo Domenica Live, Mercedesz Henger risponde alle accuse della madre. Anche Lucas ribatte: “Deve pagare le bollette”

Decisa a muovere ancora battaglia contro Lucas Peracchi, attuale fidanzato della figlia Mercedesz, Eva Henger continua a rivelare dettagli dell’intricata vicenda. Gli ultimi sono stati resi noti a Domenica Live. Ancora una volta, si è parlato della presunta indole violenta del ragazzo, sottolineando quanto la giovane e platinata Mercedesz sarebbe succube del compagno. Stuzzicata dalla bufera mediatica, la reazione della madre di Lucas non si è fatta attendere e in puntata ha avuto modo di dire la sua verità sul figlio, difendendolo e dando una versione ben diversa rispetto a quella fornita da Eva. Intanto, tra le Henger, complice la distanza e queste pesanti accuse, si è creato un vero e proprio muro di silenzi e frecciatine social. Un lieto fine sempre più lontano e insperabile, quello tra le due, prima inseparabili, Eva e Mercedesz.

La replica di Mercedesz: “Non ci si può fidare nemmeno della propria madre”

Alle continue critiche di Eva, Mercedesz ha deciso di rispondere attraverso le storie di Instagram: “Da quando è iniziata tutta questa storia ha cambiato versione tantissime volte. Chi è che cambia versione? I bugiardi! A questo punto non so più che fare. Sono allibita, non ci si può fidare più nemmeno della propria madre ormai! “. E Luca ha rincarato la dose. “Aveva bisogno di pagare le bollette” lo si sente dire fuori campo nelle Stories di Mercedesz che, inoltre, ha rimarcato che è stata Eva ad aver creato tutto questo caos mediatico.

Mercedesz Henger: “A questo punto, tiriamole fuori tutte”

Nelle storie affidate ad Instagram, Mercedesz muove nuove accuse alla madre ed afferma: “Quando mi sono occupata del suo cane, mentre lei si stava trasferendo in Ungheria, lo portai dal veterinario e mi disse che l’animale era molto malnutrito. Ho dovuto tenere il cane, fin quando si sono ricordati di averlo!”. Le parole della giovane fanno riferimento a un’altra questione trapelata ieri a Domenica Live, quella in cui Eva è stata accusata di maltrattare gli animali. L’ungherese però ha rigettato tutte le accuse, in parte riversandole sulla figlia. Ma, in questa storia, con tutto il rispetto per i cani, forse la questione animalista è la meno importante.