Pechino Express, 10 vip contattati per il cast: anche ex Amici e GF

Pechino Express, il reality show di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca, è pronto a ripartire. Gli autori del programma avrebbero difatti iniziato a contattare i primi vip che potrebbero comporre le squadre che si sfideranno nella prossima edizione per aggiudicarsi il titolo di vincitore. Tra questi ci sarebbero anche alcuni ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi e del Grande Fratello. Scopriamo meglio chi sono i 10 personaggi che sarebbero già stati contattati dalla produzione.

I vip contattati per la prossima edizione

Sono pronti a ripartire quest’autunno tutti i reality più amati. Tra questi c’è anche Pechino Express di Sky Uno, condotto da Costantino Della Gherardesca. L’ultima edizione è stata vinta dalla squadra dei Pasticcieri, composta dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara. Ma quali saranno le coppie che vedremo partecipare nella prossima stagione? Sembrerebbe che la produzione del programma abbia già iniziato a contattare i primi vip.

Tra questi, come riportato da Biccy, ci sarebbero sportivi, cantanti, attori ed anche ex volti di altri reality e talent show. Potrebbero difatti approdare a Pechino Express due grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, ovvero Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Sarebbero poi stati contattati due cantanti lanciati da Amici di Maria De Filippi, LDA e Aka7even. Tra gli altri vip contattati ci sarebbero anche l’attore di Beautiful, Ronn Moss, il conduttore Alessandro Greco e l’ex calciatore Francesco Gullo. Sarebbero poi stati contattati in coppia, per comporre una delle tante squadre, i due comici Frank Matano e Matteo Martinez.

La smentita di Edoardo Tavassi

Si era parlato anche della partecipazione di Edoardo Tavassi, anche lui ex volto del Grande Fratello Vip e naufrago dell’Isola dei Famosi nel 2022. Quest’ultimo avrebbe dovuto partecipare a Pechino Express in coppia con la sua migliore amica, Federica Zacchia. A lanciare l’indiscrezione sui social era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Poco dopo la diffusione della notizia, però, è arrivata la smentita da parte del diretto interessato. Tavassi, con una live su Twitch, ha difatti affermato di non aver mai effettuato il provino per prendere parte al programma di Sky Uno. Secondo alcuni, tuttavia, potrebbe aver smentito semplicemente per non spoilerare la sua partecipazione prima dell’annuncio del cast ufficiale.