Edoardo Tavassi: “Pechino Express? Magari! Ecco la verità”

Sebbene la prossima edizione di Pechino Express sia ancora lontana dalla messa in onda, Costantino Della Gherardesca si sta preparando a partire per un’altra indimenticabile avventura. Difatti, in queste settimane, la produzione del reality sta lavorando su quello che è il punto di forza del programma, ovvero il cast. Negli ultimi giorni, diversi nomi stanno circolando sul web riguardo i possibili nuovi viaggiatori dello show di Sky.

Recentemente, Deianira Marzano ha rivelato che un volto noto dei reality avrebbe fatto il provino. Si tratta di Edoardo Tavassi, che ha più volte dichiarato di essere un grande fan di Pechino Express e di desiderare fortemente di partecipare come concorrente. Contrariamente a quanto ci si aspettava, però, pare che durante l’audizione Edoardo Tavassi non abbia fatto coppia né con sua sorella Guendalina Tavassi (con cui aveva già partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi) né con la fidanzata Micol Incorvaia, deludendo così molti fan.

A fare da partner a Tavassi sarebbe stata la migliore amica Federica Zacchia, con il quale è solita fare molti sketch sui social. I loro video stile “telegiornale” diventano spesso virali, ottenendo milioni di like e visualizzazioni. Per questo, data la loro complicità, avranno pensato di poter funzionare anche come coppia di viaggiatori a Pechino Express. Tra l’altro, Federica Zacchia è anche una grande amica di Cristiano Caccamo e dell’ex fidanzata di Edoardo, Diana Del Bufalo.

Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, il duo sarebbe piaciuto agli autori, ma la conferma ufficiale sarebbe stata ancora da definire. Ma, data la grande diffusione della notizia, è intervenuto lo stesso Tavassi a far chiarezza. Durante una live su Twitch, l’ex naufrago ha smentito il gossip, svelando addirittura di non aver potuto fare neanche il provino. Ecco le sue parole:

Se mi vedrete a Pechino Express? No ragazzi, non me l’hanno fatto fare il provino per Pechino Express, quindi non è vera quella cosa. Cioè, non l’ho fatto proprio il provino perché non me l’hanno fatto fare, quindi non date retta.

Insomma, nonostante il grande desiderio dell’ex vippone, pare che il programma non sia proprio interessato ad averlo come concorrente. Da un lato, la smentita ha amareggiato molti fan di Tavassi, i quali non vedevano l’ora di vederlo alla prova nel programma. D’altro canto, però, alcuni credono che Edoardo abbia semplicemente voluto smentire per sviare l’attenzione e non rivelare in anticipo la sua partecipazione, considerando che è ancora troppo presto per annunciare il cast della nuova edizione di Pechino Express. Chissà…