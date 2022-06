Paura per Serena Enardu: entrano in casa per picchiare il figlio!

Serena Enardu racconta un episodio spiacevole, che sarebbe stato generato da una persona di cui preferisce non fare il nome e vedrebbe protagonista il figlio Tommaso. L’ex tronista di Uomini e Donne si trova in auto con sua sorella Elga mentre racconta l’accaduto, senza però rivelare i dettagli. Lei stessa spiega di non poterlo fare. In realtà, il suo avvocato e altre persone a lei care le hanno sconsigliato di parlarne sui social. Nonostante ciò, Serena decide di rendere noto l’accaduto e spiega di volerlo fare, non per spettacolizzare, ma perché consapevole che le esperienze negative, condivise, possano aiutare altre persone ad affrontare le loro nel modo migliore.

In questi video, pubblicati attraverso le Stories del suo ufficiale profilo Instagram, la Enardu racconta di aver denunciato questa persona. Già nella giornata di ieri aveva rivelato ai fan che si stava recando al commissariato di polizia per sporgere denuncia. “In questa giustizia particolare si passa dalla ragione al torto in un secondo”, afferma l’ex fidanzata di Pago, riferendosi al fatto che non può rivelare alcun nome. Detto ciò, appoggiata dalla sua gemella Elga (che definisce questo individuo come “un essere”), Serena mostra tutta la sua rabbia per quanto accaduto.

“Una persona squallida, violenta, sì un essere… un essere spregevole, che è diciamo invisibile nella vita di mio figlio, si è presentata a casa per picchiarlo. La cosa più assurda è che invece dovrebbe essere l’unica al persona al mondo che lo vuole proteggere, ma non l’ha mai fatto”

Serena Enardu sceglie di svelare solo questi dettagli e appare abbastanza adirata per quanto accaduto. Ovviamente, come è giusto che sia, i particolari li tiene per sé e avrà modo di dimostrarli nelle sedi opportune. Detto ciò, sceglie di chiudere il discorso, aggiungendo con Elga – qualche giorno fa ha parlato del motivo per cui lei e Diego Daddi non hanno avuto figli – che “non c’è fine al peggio”.

L’ex concorrente del GF Vip ci tiene a sottolineare, insieme a sua sorella, che nonostante tutto sono “molto molto forti”. Vuole comunque chiudere il discorso, perché questa esperienza negativa è stata indubbiamente “molto pesante” e non solo per loro, ovviamente. “Tommaso è scosso parecchio dal punto di vista psicologico”, aggiunge Serena parlando del figlio.

Tutti loro oggi si sentono frastornati, ma a breve tornerà con “il solito mood di sempre”, giusto il tempo di risolvere tali questioni. Il video finisce con le due sorelle Enardu che sorridono di fronte all’obbiettivo, mostrandosi unite e forti.

Di certo questi mesi non sono stati semplici per Serena. L’ex tronista si è ritrovata a vivere momenti di grande sconforto, un vero e proprio incubo a causa di alcuni problemi di salute. Ad aprile raccontava di essere stata soccorsa dal figlio Tommaso.