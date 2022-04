Serena Enardu soccorsa dal figlio: ancora problemi di salute, come sta

Nuovi problemi di salute per Serena Enardu che nelle scorse ore è finita nuovamente in ospedale. L’ex tronista di Uomini e Donne, come già accaduto lo scorso febbraio, ha accusato debolezza e spossatezza al punto tale che è svenuta. Il primo a rendersi conto che la l’influencer sarda non stava bene è stato suo figlio Tommaso, che ha subito provveduto a prestare soccorso, oltre ad avvertire gli altri parenti stretti. Così sono immediatamente intervenute anche la madre dell’ex tronista e sua sorella gemella Elga, altra vecchia conoscenza della trasmissione di Canale Cinque di Maria De Filippi. A casa Enardu è giunta un’ambulanza con i sanitari del 118. Lungo la tarda mattinata di sabato 9 aprile, Serena ha reso noto, tramite una Story pubblicata sul suo profilo Instagram, di stare piuttosto bene e che si sta riprendendo, seppur continua ad accusare parecchia debolezza fisica.

“Giovedì notte – ha fatto sapere la Enardu – sono stata male, sono svenuta nuovamente. Ora mi sento meglio ma molto debole. Grazie ancora agli operatori dell’ambulanza, a Elga, che ha rischiato l’infarto, a Tommy che è stato il primo a soccorrermi e a mamma che si è precipitata senza lasciarmi mai un secondo. Grazie a tutti di cuore. Non preoccupatevi, mi riprendo e torno più forte di prima”.

Serena Enardu: i problemi di salute e le parole sul vaccino che hanno fatto discutere

Soltanto due mesi fa, l’ex compagna di Pago è stata protagonista di un episodio simile, praticamente identico. Vale a dire che è stata colpita dalla spossatezza che le ha causato uno svenimento, il quale ha reso necessario un ricovero all’ospedale. Anche in quel frangente tutta la sua famiglia le ha dato immediato sostegno e supporto.

Nei giorni precedenti allo svenimento, la donna aveva lamentato dolori, stanchezza e malesseri generali, legati – secondo lei – al vaccino anti Covid, al quale si era sottoposta. Secondo Serena, infatti, i suoi problemi sarebbero cominciati dopo la prima somministrazione del siero. Proprio per la sua posizione scettica nei confronti del vaccino, la Enardu era stata fortemente biasimata da numerosi suoi seguaci e anche da Selvaggia Lucarelli, che aveva parlato di “leggerezza” in merito alle opinioni espresse dall’influencer sul vaccino.

Quel che è certo è che Serena sta attraversando un periodo non semplice. Per quel che riguarda di preciso i problemi che continuano a non darle tregua, poco dopo essere stata dimessa a inizio febbraio dall’ospedale, spiegava di essere stata mandata a casa “senza una diagnosi precisa”.