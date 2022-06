Uomini e Donne: perché Elga Enardu e Diego Daddi non hanno avuto figli

By

Felicemente sposati dal 2017, l’ex tronista e l’ex corteggiatore non hanno mai allargato la famiglia con un bambino

Elga Enardu e Diego Daddi formano una delle coppie più solide e affiatate di Uomini e Donne. Si sono conosciuti alla corte di Maria De Filippi ma si sono innamorati solo lontano dalle telecamere. Un amore unico, importante, sfociato poi in un matrimonio nel 2017. A distanza di cinque anni i due non hanno avuto figli.

Durante un ask su Instagram l’influencer e imprenditrice ha riposto alle domande più curiose dei follower. Tra un retroscena e un consiglio la gemella di Serena Enardu ha svelato il motivo per cui non è diventata mamma. “Non essere mamma è stata una scelta oppure no?”, ha chiesto una fan.

“Una scelta”, ha risposto decisa Elga Enardu. Una confessione che spiazza i fan della coppia di Uomini e Donne visto che dopo il matrimonio la sarda e il marito non avevano nascosto la voglia di avere un erede. Nel 2018 i due avevano infatti dichiarato:

“Lo desideriamo da tempo. Abbiamo fatto tutti gli esami e stiamo bene entrambi, ma purtroppo finora non è arrivato. Quando succederà sarà una gioia, ma sei non dovesse essere così saremo felici di esserci trovati come coppia”

Evidentemente col tempo Elga e Diego hanno cambiato idea e oggi sono felici così, con il loro sentimento che diventa sempre più forte giorno dopo giorno. Si amano da diverso tempo e le nozze hanno rafforzato ancora di più il legame. Per amore Daddi si è trasferito in Sardegna, terra natale dell’Enardu.

Qualche tempo fa Diego ed Elga avevano parlato pure della possibilità di adottare un bambino ma, almeno per il momento, pare che questa ipotesi sia tramontata. Daddi e la Enardu restano due zii affettuosi e presenti per Tommaso, il figlio che Serena ha avuto da una relazione di gioventù. Il ragazzino è molto legato alla sua famiglia.

Cosa fanno oggi Elga e Diego di Uomini e Donne

Elga Enardu e Diego Daddi sono diventati popolari nell’edizione 2007/2008 di Uomini e Donne. All’epoca lei era la tronista che scelse Marcelo Fuentes mentre lui era il corteggiatore di Claudia Piumetto. Sia Marcelo sia Diego hanno rifilato un secco no alle due protagoniste del dating show di Maria De Filippi.

Tempo dopo Elga e Diego si sono rivisti fuori dagli studi Mediaset e hanno iniziato a frequentarsi. Una passione e un amore travolgenti, che li ha portati prima a convivere e poi a sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato in Sardegna nell’ottobre 2017. Lontani da gossip e malelingue non si è mai parlato di crisi di coppia.

Oggi Elga Enardu è un’influencer molto attiva sui social network: su Instagram dispensa soprattutto tips di bellezza e fitness, da sempre due sue grandi passioni. Diego Daddi si è invece affermato come influencer.