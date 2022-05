Elga Enardu operata: “Seno: perché ho fatto un lifting, areole riposizionate”

Elga Enardu, lungo la giornata di mercoledì 11 maggio, si è sottoposta a un intervento chirurgico. In particolare è ricorsa alla mastopessi additiva, in gergo un lifting al seno. L‘operazione è andata bene, come ha specificato lo stesso ex volto di Uomini e Donne con una serie di Stories Instagram realizzate dalla clinica in cui è stata ricoverata. Elga ha inoltre spiegato dettagliatamente i motivi che l’hanno spinta a pensare di ricorrere alla chirurgia plastica. La scelta l’ha presa dopo aver notato che le sue mammelle hanno perso di tono e la loro forma originaria, oltre ad aver sviluppato una asimmetria, in particolare per quel che riguarda la posizione areolare.

L’intervento, ha sempre specificato l’ex protagonista del Trono Classico di UeD, è consistito nella rimozione della pelle in eccesso, nel riposizionamento delle areole e nell’immissione di due piccole protesi come riempimento del solco superiore. L’intervento non ha aumentato e tantomeno ha fatto diminuire il seno. A essere modificata è stata la forma che ora dovrebbe aver acquisito maggiore tonicità.

Elga ha anche raccontato di aver scelto “il meglio in assoluto” per quel che riguarda la clinica a cui ha deciso di affidarsi (l’intervento chirurgico è stato effettuato a Cagliari, città in cui dimora la Enardu). In aggiunta ha reso noto che il fatto relativo alla scelta di ricorrere al lifting ha avuto un’origine principalmente estetica. Nella fattispecie la gemella dell’ex gieffina Serena ha dichiarato di non sentirsi più a proprio agio con le mammelle che avevano perso di tono, da qui la volontà di operarsi. Detto, fatto!

Elga Enardu e l’amore per Diego Daddi

Elga Enardu è sposata con Diego Daddi. I due si sono innamorati negli studi televisivi di Uomini e Donne. Fu un doppio “no” a farli incontrare. Elga era stata appena rifiutata dal suo corteggiatore Marcelo, Diego – da corteggiatore di Claudia Piumetto – aveva appena pronunciato un sonoro “No” alla tronista. Nel dietro le quinte del dating show conobbe così Elga. Nell’ottobre del 2009 hanno iniziato a convivere a Cagliari. Il 21 ottobre 2017 sono convolati a nozze presso il Santuario Nostra Signora Bonaria.