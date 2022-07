Paura per Chiara Nasti: incidente al quinto mese di gravidanza

By

Grosso spavento per Chiara Nasti, alle prese con la sua prima gravidanza. Nei giorni scorsi l’imprenditrice e influencer napoletana ha avuto un incidente d’auto. È stata la stessa 24enne a confidarlo sui social network e in particolare su Instagram, dove è seguita da oltre un milione di follower.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sta documentando giorno dopo giorno la sua dolce attesa e ha chiesto ai suoi fan consigli sulla cintura di sicurezza in gravidanza. La sorella maggiore di Angela Nasti ha ammesso di non poterne fare a meno visto che si sente più sicura e protetta quando la indossa.

Qualcuno, però, l’ha sgridata assicurando che la cintura d’auto durante la dolce attesa fa male al bambino. La compagna del giocatore Mattia Zaccagni ha dunque chiesto spiegazioni e ha rivelato di aver avuto da poco un incidente automobilistico:

“Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre…perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso”

Chiara Nasti non ha fornito ulteriori dettagli sul sinistro in cui è rimasta coinvolta. Sicuramente non c’è stato niente di più di un grosso spavento dato che la diretta interessata non ha menzionato grossi problemi o conseguenze.

Per la cronaca: la cintura di sicurezza in gravidanza va indossata regolarmente, contrariamente a quanto sostengono certe credenze popolari.

Molte future mamme credono che la cintura di sicurezza dell’auto possa danneggiare il feto. In realtà, se indossata correttamente, non comporta alcun rischio; anzi, tutela in caso di incidente mamma e figlio.

La gravidanza di Chiara Nasti

Chiara Nasti aspetta un figlio dal calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Il parto è previsto a novembre. Sarà un maschietto anche se al momento il nome non è stato reso noto. La futura mamma non ha smesso di allenarsi in questi mesi ma ha tolto dalla sua alimentazione quotidiana crudi e affettati. Ha inoltre eliminato il piercing che aveva alla pancia.

La storia d’amore con Zaccagni

Da giugno 2021 Chiara Nasti è legata a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. I due si sono conosciuti ad Ibiza grazie ad amici in comune e sono diventati nel giro di poco tempo inseparabili. Chiara ha confidato che grazie a Zaccagni ha ritrovato serenità e stabilità dopo un momento turbolento, privatamente e professionalmente.

Chiara ha sofferto molto per amore in passato. Impossibile dimenticare la sua breve relazione con il pupillo della Roma Nicolò Zaniolo: una liaison intensa e assai chiacchierata finita però in maniera piuttosto burrascosa.