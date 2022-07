Chiara Nasti incinta, chili in più e primi problemi: “Ho sempre…”

Nuove confidenze di Chiara Nasti. Mentre il compagno Mattia Zaccagni è impegnato con la sua Lazio l’influencer e imprenditrice napoletana è in vacanza a Ischia con la sua famiglia. Tra tintarella e bagni l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi trova sempre il tempo per confrontarsi con i suoi numerosi follower e rispondere alle loro domande, soprattutto quelle più curiose. Di recente la giovane ha ammesso che la sua prima dolce attesa non è tutta rose e fiori come può sembrare…

Da qualche settimana, infatti, Chiara Nasti deve fare i conti con un fastidioso prurito alla pancia. Per questo è costretta ad usare più volte al giorno l’olio per le smagliature: lo applica sulla pelle in diversi momenti della giornata. La sorella maggiore di Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato:

“Ho sempre prurito alla pancia, finisco per impazzire…Sento che si allarga sempre di più e la mia pancia era minuscola prima. A volte mi chiedo come abbia fatto ad ingrandirsi così…che cosa assurda!”

Chiara Nasti ha poi ammesso che ha iniziato pure lei – giustamente! – ad ingrassare e che ha tolto il piercing alla pancia perché non era di suo gradimento. Dalla sua alimentazione quotidiana ha eliminato crudi e affettati ed è pronta ad allattare il suo bambino, che nascerà a novembre.

Al termine dell’estate Chiara Nasti traslocherà definitivamente a Roma: per amore di Zaccagni la 24enne lascia la sua Napoli, dove è nata e cresciuta.

La storia d’amore con Zaccagni

Da giugno 2021 Chiara Nasti è legata a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. I due si sono conosciuti ad Ibiza grazie ad amici in comune e sono diventati nel giro di poco tempo inseparabili. Chiara ha confidato che grazie a Zaccagni ha ritrovato serenità e stabilità dopo un momento turbolento, privatamente e professionalmente.

Chiara ha sofferto molto per amore in passato. Impossibile dimenticare la sua breve relazione con il pupillo della Roma Nicolò Zaniolo: una liaison intensa e assai chiacchierata finita però in maniera piuttosto burrascosa.

Il parto di Chiara Nasti è previsto per il mese di novembre: la giovane è in attesa di un maschietto il cui nome dovrebbe iniziare con la lettera P anche se a detta di qualcuno alla fine potrebbe spuntarla Thiago, come il primo figlio di Messi (idolo di Zaccagni). I futuri genitori hanno preferito non svelare per ora il nome del bebè in arrivo.