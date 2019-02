Patty Pravo e Briga, problemi a Sanremo: il pianista doveva fare pipì

Festival di Sanremo: perché ci sono stati problemi con l’esibizione di Patty Pravo e Briga

Il Festival di Sanremo 2019 non è partito nel migliore dei modi per Patty Pravo e Briga. Durante la prima serata della manifestazione musicale la loro esibizione è partita in ritardo per via di un inconveniente. Un inconveniente che solo oggi è stato svelato da Claudio Baglioni durante la conferenza stampa. “Ieri il Festival si è fermato per qualche minuto, al momento dell’esibizione di Patty Pravo perché il pianista ha avuto un bisogno impellente. Capite da cosa può essere fermato un festival? Dalla pipì di un pianista”, ha ammesso il direttore artistico e conduttore della 69 edizione della kermesse.

Imprevisto a Sanremo: la reazione di Patty Pravo e Briga

Durante la diretta Patty Pravo ha provato a gestire l’imbarazzo: “Sono venuta qui a fare una passeggiata o a cantare?”. Subito dopo Mattia Briga, ex concorrente di Amici, ha reagito positivamente sui social network. “Gran bel debutto”, ha scritto l’artista, che duetta per la prima volta con l’ex ragazza del Piper.

Perché Patty Pravo e Briga cantano insieme a Sanremo

“Cantare insieme è stata una mia pazza idea. Trovavo che fosse un brano adatto a un giovane bravo come lui”, ha spiegato Patty Pravo a proposito della canzone sanremese Un po’ come la vita che, tra le tante firme, porta anche quella di Briga.