Briga: “Sogno una famiglia. Fedele? Non sono riuscito ad esserlo finora”

Mattia Briga si racconta, il rapper in scena a Sanremo con Patty Pravo confessa: “Per me auspico una famiglia unita”

Questo è senza ombra di dubbio un gran bel momento per Mattia Briga che, proprio in queste sere, avrà l’onore e il piacere di esibirsi sul palco del Festival di Sanremo insieme ad una grande voce della musica italiana: Patty Pravo. A livello professionale e lavorativo, dunque, per l’ex allievo di Amici le cose vanno bene. Ma a livello sentimentale e affettivo? Oggi, su Vanity Fair, quando gli è stato chiesto di parlare dei sogni che spera di realizzare presto il rapper non ha palesato alcun dubbio al riguardo. I miei sogni che rumore fanno? “Di famiglia” ha risposto lui “A trent’anni sento il bisogno di costruire una mia solidità affettiva, realizzando quello che non è riuscito ai miei genitori. Non ho mai vissuto la loro separazione come una colpa, ma per me auspico una famiglia unita”.

Mattia Briga single: fedele in amore? “Non sono riuscito ad esserlo finora”

Mattia Briga, proprio in un’intervista rilasciata recentemente su Chi, si era definito single ma interessato ad una persona. Quando però su Vanity Fair gli è stato chiesto di parlare di cosa sarebbe risposto a rinunciare per amore, il rapper in gara a Sanremo ha dovuto confessare di non essere mai stato un fidanzato molto fedele. “In una relazione ho bisogno dei miei spazi, di ascoltare il mio respiro, farmi i cavoli miei” ha dichiarato. Se questo implica cercare svago con altre donne? “Non so formulare questa risposta” ha replicato il cantante dopo un breve silenzio. Fedele? “A livello mentale sì. Sul piano fisico non sono riuscito ad esserlo molto, finora”.

Sanremo 2019, Briga e Patty Pravo pronti a cantare ma la musica non parte: ecco cosa ha pensato il rapper

Un breve incidente di percorso ha reso unica l’esibizione di Mattia Briga e Patty Pravo a Sanremo. Cosa è successo? I due sono saliti sul palco dell’Ariston per esibirsi ma, come molti avranno visto ieri sera durante la diretta, la musica non è partita. Cosa ha pensato Briga in quel momento? Questa domanda gli è stata fatta oggi a Storie Italiane e il cantante ha risposto: “Io ho pensato: sempre a me tutte a me. Vedevo Nicoletta che si è trasformata in un’intrattenitore dell’Ariston, ma non ho chiesto spiegazioni, perché in certi casi non è meglio non chiedere e rimanere nel limbo”.