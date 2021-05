Partita del Cuore, caso sessismo: la lista dei cantanti che si sono ritirati

Aumentano le defezioni per la Partita del Cuore dopo il caos scatenatosi per l’episodio sessista denunciato da Aurora Leone

Caos totale attorno alla Partita del Cuore che dovrebbe andare in onda stasera su Canale 5. Il condizionale è d’obbligo visto che dopo il caso di sessismo denunciato da Aurora Leone dei The Jackal, diversi cantanti hanno già reso noto che non prenderanno parte all’evento. Nelle scorse ore si è dimesso da direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti Gian Luca Pecchini, accusato proprio dalla Leone di averla fatta alzare dalla tavola dei giocatori “perché donna”.

Di seguito il comunicato stampa in cui Pecchini ha rassegnato le dimissioni e la situazione aggiornata relativa alla presa di posizione dei cantanti.

Naturalmente i primi ad aver dato forfait sono stati la stessa Leone e Ciro Priello dei The Jackal.

Eros Ramazzotti, con un post su Instagram, ha detto che dopo quello che è accaduto non scenderà in campo:

“Sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto ieri sera tra Aurora di The Jackal e alcuni dirigenti della nazionale cantanti.

Sono venuto a Torino per sostenere la Ricerca e supportare le persone fragili e mi trovo coinvolto in una situazione estremamente sgradevole. Sono da sempre contro ad ogni forma di violenza e mi dissocio completamente da ogni atteggiamento discriminatorio. La nazionale cantanti nasce su altri presupposti e con l’ambizione di essere un modello positivo ma a queste condizioni, con questa dirigenza, non me la sento di scendere in campo. In attesa di chiarire l’accaduto nelle opportune sedi, farò la mia parte donando direttamente e personalmente alla fondazione Piem Ricerca sul Cancro di Candilo, guidata da Donna Allegra Agnelli”.

Anche Random ha fatto sapere che non indosserà gli scarpini, esprimendo solidarietà ad Aurora Leone:

“In merito a quanto accaduto ieri sera alla cena della Nazionale Cantanti e alle parole dell’organizzatore verso Aurora Leone. Non ero presente in quanto sono arrivato più tardi ma ovviamente so cosa è successo e ci tengo a spendere due parole. È inimmaginabile che ancora nel 2021 alcune persone possano solamente PENSARE che una donna non possa avere gli stessi diritti di un uomo. Condanno questo tipo di atteggiamento e mi dispiace che ancora oggi si debba combattere contro un maschilismo che non solo le donne, ma noi per primi dobbiamo cancellare. Per questo motivo ho deciso di non giocare questa sera anche se ci tenevo tanto vista l’importanza della causa, ma proprio per questo io e il mio team contribuiremo a sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro dando massimo supporto”.

La parola giusta deve essere RISPETTO.

Stessa decisione presa da Andrea Mariano, l’Andro dei Negramaro. Il musicista ha fatto sapere con una Stories Instagram di essere già rientrato a Milano.

Alberto Guidetti de Lo Stato Sociale attende chiarimenti. Al momento non si sa se sarà della partita oppure no:

Ermal Meta, con un video lungo otto minuti (https://www.instagram.com/p/CPS-jzPq9Xx/), ha affrontato il tema, dicendo di “non sapere cosa fare”. “L’istinto mi dice di andarmene subito”, ha puntualizzato il cantautore che però ha detto di temere che, laddove la Partita non dovesse giocarsi, non si riescano a raccogliere abbastanza fondi per la ricerca. Nelle prossime ore, dopo una ulteriore riflessione, prenderà una decisione.

Anche Shade ha espresso tutta la sua amarezza per l’accaduto, oltre a vicinanza e sostegno per Aurora. Nessuna comunicazione però in merito alla volontà o meno di giocare.

Federico Rossi si è pronunciato tramite un tweet:

Esprimo massima solidarietà ad @auroraleone per quanto accaduto e per l’umiliazione subita. È inaccettabile che si verifichino episodi del genere al giorno d’oggi, pertanto, in attesa di scuse esemplari, mi dissocio completamente e le sono vicino. — Federico Rossi (@fedefederossi) May 25, 2021

Enrico Ruggeri, in un’intervista al Tg4, ha lanciato un appello ad Aurora a ‘tornare’ e giocare. Per il momento il milanese non sembra aver preso in considerazione di non scendere in campo. Si attendono altre prese di posizione degli ‘assenti’. Ad esempio Bugo e Alberto Urso non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.

Resta infine da capire se gli artisti che hanno già detto che non giocheranno, dopo le dimissioni di Pecchini (qui sotto la nota ufficiale), torneranno sui loro passi.