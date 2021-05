Eros Ramazzotti non gioca la Partita del Cuore: caos Nazionale Cantanti

Il cantante ha deciso: non scenderà in campo questa sera, non è questa l’atmosfera giusta per giocare. Un vero e proprio terremoto nella storica squadra

AGGIORNAMENTO DEL 25 MAGGIO DELLE ORE 14,30: con una nota della Nazionale Cantanti, il dirigente coinvolto Gian Luca Pecchini si è assunto le sue responsabilità e si è dimesso dall’incarico dopo la bufera che si è abbattuta sull’organizzazione.

Eros Ramazzotti non giocherà la Partita del Cuore 2021. Lo ha fatto sapere con un nuovo post su Instagram stamattina, dopo che stanotte si era semplicemente dissociato. Lui come anche altri non erano presenti quando Aurora Leone è stata allontanata perché donna. I The Jackal hanno subito denunciato l’accaduto e si è sollevato, giustamente, un polverone. Eros come anche altri sono stati i primi a scusarsi con Aurora, lei e Ciro Priello lo hanno specificato, ma per molti non era abbastanza dissociarsi e basta. Evidentemente non era abbastanza neanche per lui, infatti dopo essersi preso qualche ora di tempo per riflettere, e magari per fare domande a chi ha assistito a tutto, ha deciso di non scendere in campo stasera.

Il cantante è uno dei veterani della Nazionale Cantanti, oggi al centro di una bufera per il trattamento pessimo e ingiustificato riservato ad Aurora Leone dei The Jackal. Sono ore di polemiche e prese di posizione da parte di molti personaggi noti. Anche la figlia Aurora ha condannato senza se e senza ma l’episodio. Così Eros ha capito che non è questo il clima giusto in cui giocare una Partita del Cuore. Ma soprattutto ha scelto di non giocare stasera per prendere le distanze dalla dirigenza.

Eros ha esordito nel suo nuovo post su Instagram dicendo di essere molto dispiaciuto per quanto è successo tra Aurora dei The Jackal e alcuni dirigenti della Nazionale Cantanti. Lui era arrivato a Torino, dove si giocherà la partita, con tutt’altro spirito e si è ritrovato coinvolto in una “situazione estremamente sgradevole”, ha scritto. Il cantante ha specificato ancora una volta di essere contro ogni forma di violenza ed è tornato a dissociarsi completamente da ogni atteggiamento discriminatorio. Poi la decisione di non giocare la Partita del Cuore:

“La Nazionale Cantanti nasce su altri presupposti e con l’ambizione di essere un modello positivo. Ma a queste condizioni, con questa dirigenza, non me la sento di scendere in campo”

Eros Ramazzotti si è ritirato dalla Partita del Cuore 2021 ma non rinuncerà a fare una donazione alla fondazione Piem Ricerca sul Cancro di Candilo, guidata da Donna Allegra Agnelli. Che è il motivo per il quale è stata organizzata la partita questa sera. Il cantante ha puntato il dito contro le due persone che si sono macchiate di un vero e proprio atteggiamento maschilista e sessista. Oltretutto ha parlato di dirigenza, dichiarazioni che stridono con il comunicato di Enrico Ruggeri.