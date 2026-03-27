Parla Sonia Bruganelli, parole sorprendenti su Selvaggia Lucarelli al GF Vip e querela a Lucio Presta

Sonia Bruganelli a ruota libera: la produttrice e opinionista televisiva, intervistata da Fanpage.it, ha commentato le recenti dichiarazioni di Lucio Presta, ex manager del suo ex marito Paolo Bonolis, e il ruolo di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip. Con la giornalista ha avuto scontri pesanti nei mesi scorsi, sia a Ballando con le Stelle, sia via social. Nei suoi confronti, però, un po’ a sorpresa, ha avuto parole tutto sommato benevole, affermando di apprezzarla come commentatrice e sottolineando che è una persona molto abile.

Sonia Bruganelli ha querelato Lucio Presta

Capitolo Lucio Presta: il manager, nel suo libro “L’uragano”, ha scritto che il suo lungo sodalizio con Paolo Bonolis è giunto al capolinea per colpa di Sonia Bruganelli, sostenendo persino che quest’ultima abbia fatto le corna al conduttore in diverse occasioni. Non solo: ha anche affermato che la produttrice si è inventata, parlando con Bonolis, di aver avuto con lui una relazione clandestina. Tutte dichiarazioni che Bruganelli dice che non sono vere. A Fanpage.it, ha rivelato di aver querelato Presta.

“Di quelle dichiarazioni sono andata a parlare nelle sedi opportune. Se le cose scritte nel libro fossero vere, lo direi. Sono una che non si è mai tenuta niente, anche se avrei potuto farlo”, ha spiegato Sonia, aggiungendo di aver imparato a sue spese che alcune sue esternazioni avrebbero potuto far soffrire i suoi figli o le persone che le stavano vicine. E ancora: “Quando è accaduta questa cosa ho ritenuto opportuno non cavalcarla perché avrei fatto solo il gioco della persona in questione”.

Probabilmente il riferimento è a quando fu intervistata a Belve da Francesca Fagnani. In quell’occasione ammise di aver tradito in una circostanza Bonolis. Da allora sono emerse voci che hanno parlato di più di un episodio di tradimento. Presta ha persino fatto un lungo elenco. Dunque Bruganelli, se da un lato ha ammesso di aver tradito la fiducia dell’ex marito in un frangente, rigetta la ricostruzione secondo cui lo avrebbe fatto ripetutamente e con più persone.

Sonia ha anche dato una versione differente rispetto a quella di Presta in merito alla separazione professionale di quest’ultimo da Bonolis. “La sofferenza di un manager che perde un artista non si collega al fatto che la moglie di un artista sia una traditrice. Io e il mio ex marito ci siamo lasciati tanti anni fa, ma il fatto che lui abbia lasciato il suo manager non dipende da me. Qualche problema ci sarà stato”, ha sottolineato la produttrice. Presta ha invece sostenuto che Bruganelli avrebbe spinto Bonolis a troncare con lui per avere maggiore potere decisionale sulle scelte lavorative dell’ex marito.

Selvaggia Lucarelli? “Al Grande Fratello Vip sta prendendo le misure”

Bruganelli ha anche detto la sua sull’ingresso di Selvaggia Lucarelli nella veste di opinionista al Grande Fratello Vip, ruolo che conosce molto bene, avendolo ricoperto per due stagioni durante le edizioni guidate da Alfonso Signorini. “Penso sia una persona molto abile con il linguaggio. Ma fare l’opinionista al GF non è semplicissimo perché a volte devi provare a capire dove andranno le cose o cercare di pilotarle”, ha premesso.

“Ci sono meccanismi che impari con il tempo. Credo che lei stia iniziando a prendere le misure con un modo di fare l’opinionista completamente diverso dal fare la giurata a Ballando. Selvaggia è una brava opinionista e non sono io a scoprirlo”, ha chiosato. Nonostante le ruggini del passato, Sonia non ha quindi avuto alcun problema a riconoscere le qualità della giornalista.

Ha aggiunto di essere sempre stata “malata” di Grande Fratello e di aver visto tutte le edizioni in quanto ama il meccanismo del format. Infine ha espresso anche un parere positivo sull’attuale conduttrice del reality show più spiato d’Italia: “Prima era spalmato su tutto il palinsesto, adesso è rimasto solo. È come se la rete abbia scelto di prenderne le distanze. Il cast di questa edizione è molto divertente. Ilary Blasi mi sta simpatica, credo sia un giusto compromesso in questo contesto”.