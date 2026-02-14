Lucio Presta: “Bruganelli disse a Bonolis d’essere stata a letto con me, io gli feci l’elenco dei suoi amanti”

Lucio Presta ha sganciato una bomba destinata a far parecchio discutere. L’agente di molti vip, nel libro “L’uragano”, ha raccontato la sua versione della fine della decennale collaborazione con Paolo Bonolis. In particolare, il manager ha dichiarato che Sonia Bruganelli avrebbe tradito il conduttore, quando ancora erano sposati, svariate volte. A un certo punto avrebbe dato all’ex amico una lista con tutte le presunte corna incassate dall’allora moglie, la quale, sempre secondo quanto raccontato da Presta, avrebbe detto a Bonolis che era stata a letto con lo stesso Lucio. Un fatto che quest’ultimo ha smentito in modo categorico.

Lucio Presta: “Sonia Bruganelli disse a Bonolis di essere stata a letto con me, io lo informai della lista dei suoi amanti”

Dopo aver lavorato fianco a fianco per tantissimi anni, nel 2024 le strade di Presta e Bonolis si sono separate. Il manager ha assicurato che all’origine della rottura professionale ci sono state delle “manovre” di Bruganelli. L’agente avrebbe consigliato al conduttore di fare ritorno in Rai. Sonia si sarebbe messa di traverso in quanto non avrebbe più potuto produrre alcuni programmi. Inoltre, riferisce ancora il manager, avrebbe avuto interesse che l’ex marito rimanesse sotto ingaggio con Mediaset per avere più chance di ottenere il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi. Ed è a questo punto del racconto che si inserisce la narrazione legata ai presunti tradimenti.

Presta ha sostenuto che Bruganelli avrebbe detto una pesante bugia a Bonolis, ossia che lo avrebbe tradito proprio con lui quando erano marito e moglie. L’agente a quel punto ha negato una simile ricostruzione dei fatti e si sarebbe “vendicato” mettendo al corrente l’amico della lista dei presunti amanti che la produttrice avrebbe frequentato durante il matrimonio. “Ti vorrei dire – ha riferito Presta – che tua moglie è stata con quel chirurgo, quel noto conduttore, quel noto cantante che ha vinto Sanremo, quel noto ballerino, quel dirigente e altri che vorrei evitarti, con un artista di un musical, forse una delle poche volte che l’ho vista innamorata di un uomo. E attenzione, quella persona l’hai portata con te e con me a Firenze”.

Come è finito il sodalizio tra Bonolis e l’agente

Presta ha aggiunto che la lista sarebbe addirittura stata resa nota dalla stessa Bruganelli quando questa si è confidata a persone a lei vicine. L’intera vicenda avrebbe innescato una frattura nei rapporti tra Bonolis e l’agente. Frattura che è via via andata ad allargarsi, culminando con la decisione di separare i loro percorsi professionali. Il manager ha inoltre rivelato di poter presentare le prove di quanto sostenuto in quanto avrebbe registrato l’incontro cruciale avuto con il conduttore in merito alla vicenda delle presunte corna.

Quindi l’affondo finale contro Bruganelli: “Voglio continuare a illudermi perché la sua è la sindrome di Stoccolma, probabilmente è perdutamente innamorato del suo aguzzino ed è prigioniero di un maleficio”. Già in passato Presta si era scagliato contro la produttrice. Quando si verificò il definitivo distacco da Bonolis, tuonò: “Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”. Non è difficile capire a quale donna si sia riferito.