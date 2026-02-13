Bonolis si è fidanzato? Parla il conduttore dopo che Lucio Presta l’ha definito “infelice e invecchiato”

Paolo Bonolis è single e non ha alcuna intenzione di cercare una compagna in questo momento. Lo ha dichiarato lui stesso in una intervista rilasciata al magazine Gente. Durante la chiacchierata ha fatto il punto sulla sua situazione sentimentale dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, con la quale ha tre figli (Silvia, Davide e Adele). Altri due (Stefano e Martina) li ha avuti dalla prima moglie americana, Diane Zoeller.

Paolo Bonolis non è fidanzato: “Perché non cerco una compagna”

Per il conduttore romano, nessuna storia d’amore all’orizzonte. Al momento pensa solamente ai suoi affetti più stretti, ossia i figli, i nipoti, sua madre 95enne e altre persone care a lui vicine. Quando gli è stato chiesto se abbia avuto una fidanzata dopo la rottura con Bruganelli, Bonolis ha spiegato che oggi la sua priorità è la famiglia perché “ti regala qualcosa in più, ti fa capire che c’è qualcosa di più importante di te stesso, ti insegna a ragionare con il ‘noi’. Essere padre dà un senso al tutto”.

Il timoniere di Taratata ha continuato a ragionare sul concetto di amore, sostenendo che tale sentimento “non è solo quello per una compagna”. “L’amore è fatto di figli, nipoti, amicizie, di mia mamma che ha 95 anni, di tantissime cose. Se spero di trovare una compagna? No. Perché le cose non le devi andare a cercare”, ha aggiunto. E ancora: “La vita, se vuole, te le offre. Anche perché se cerchi disperatamente qualcosa tendi ad attribuire ciò che vorresti a una persona che magari non ce l’ha. E dopo te ne penti. Cadi in un inconsapevole onanismo”.

Oggi Bonolis sembra sereno, a differenza di quanto ha dichiarato nelle scorse ore il suo ex agente Lucio Presta. Con tutti i suoi 5 figli ha un ottimo rapporto. E non è stato assolutamente facile costruire legami profondi, soprattutto con i frutti d’amore avuti dalla prima moglie in quanto entrambi sono cresciuti in America, a New York. Nonostante la distanza, il conduttore ha trovato la chiave giusta e il tempo per essere presente e per fare il padre.

“Grazie alla capacità di rapportarci e ai lunghi andirivieni tra Roma e New York posso dire di non avere 5 figli, ma anche che loro sono davvero 5 fratelli”, ha raccontato Bonolis, in riferimento al fatto che è riuscito a far sì che i figli avuti con Zoeller e quelli avuti con Bruganelli hanno a loro volta tessuto legami familiari importanti.

Le dichiarazioni di Lucio Presta su Paolo Bonolis “invecchiato e infelice”

Lucio Presta e Paolo Bonolis hanno lavorato a stretto contatto per anni. Sono stati l’uno l’ombra dell’altro. Alcuni mesi fa, il conduttore ha deciso di mettere fine al rapporto professionale con il manager. Quest’ultimo ha attaccato Sonia Bruganelli, affermando che sarebbe stata lei a ‘manovrare’ affinché l’ex marito si smarcasse da lui. Nelle scorse ore Presta è tornato a parlare di Bonolis in una intervista concessa a Selvaggia Lucarelli.

“Non doveva finire così. Lo vedo invecchiatissimo e infelice, ha la sindrome di Stoccolma… mi manca terribilmente, ma vederlo a fine carriera così è doloroso”, ha dichiarato l’agente. Una versione che cozza con quanto esternato da Bonolis a Gente. Il conduttore, nei suoi ragionamenti, non ha infatti lasciato trapelare alcun segno di malcontento e di infelicità.