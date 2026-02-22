Bruganelli, voci su tradimenti a Bonolis: spunta il nome del vincitore di Sanremo, la reazione di Sonia

Sonia Bruganelli di nuovo al centro del gossip. Lucio Presta, nel libro ‘L’uragano’, ha raccontato la sua versione in merito alla rottura dei rapporti professionali con Paolo Bonolis. I due hanno lavorato a strettissimo contatto per tantissimi anni, poi, nel 2024, la separazione. A prendere la decisione è stato il conduttore romano. Secondo l’agente, però, sarebbe stata l’ex moglie a ‘manipolarlo’. E infatti il manager ha addirittura parlato dell’ex amico come un uomo colpito dalla sindrome di Stoccolma. In tutto ciò, Presta ha sostenuto che quando Sonia e Paolo erano sposati, lei lo avrebbe tradito in più occasioni. In una di queste, sempre a detta dell’agente, il protagonista della scappatella sarebbe stato un vincitore del Festival di Sanremo.

Sonia Bruganelli ha tradito Bonolis con Gaetano Curreri? L’imprenditrice commenta l’indiscrezione

Fanpage.it si è interessato alla vicenda e ha tentato di ricostruire l’identikit del big sanremese a cui ha alluso Presta, il quale, nello specifico, ha menzionato un non meglio precisato frontman di un gruppo che ha trionfato sul palco dell’Ariston negli ultimi anni. Dopo aver analizzato il caso, la testata campana è arrivata a restringere la rosa a tre gruppi: Maneskin, Il Volo e Stadio. Escludendo i tenori de Il Volo (in quanto nessuno di loro può essere descritto come un frontman di una band), Fanpage.it ha indicato come potenziali protagonisti del caso i cantanti Damiano David (leader dei Maneskin) e Gaetano Curreri (leader degli Stadio).

Procedendo nell’indagine, Fanpage.it ha scritto che tra Bruganelli e Damiano David non risulta alcun tipo di contatto. Discorso diverso per Curreri che pare conosca l’ex moglie di Bonolis, come documentato da una foto pubblicata su Instagram nel 2019 dalla stessa produttrice. Nello scatto la si vede mentre posa accanto al cantante. C’è inoltre un video risalente al 13 gennaio 2016 in cui appaiono Bonolis, Curreri e Bruganelli insieme in auto, mentre i primi due intonano “Generazione di fenomeni”. La testata campana si è quindi domandata se la persona a cui ha fatto riferimento Presta fosse proprio Curreri.

Sonia Bruganelli ha letto l’intera ricostruzione e, tramite un commento scritto su Instagram, ha smentito categoricamente di aver avuto un legame speciale con il musicista degli Stadio. “Ma davvero? Ma questo artista buttato dentro così in una cosa TOTALMENTE FALSA?! Spero che legga e denunci al più presto anche lui questa persona ormai al delirio”, ha digitato Bruganelli. Naturalmente la persona “in delirio” a cui allude altri non è che Lucio Presta.