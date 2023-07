Parla Federica Pellegrini: “Io incinta? Assurdo ciò che è successo”

AGGIORNAMENTO: Federica Pellegrini su Instagram a ufficializzato la gravidanza (qui l’approfondimento).

Federica Pellegrini è incinta: l’indiscrezione rimbalza da giorni dopo che Dagospia ha assicurato che la dolce attesa è in corso e dopo che Chi Magazine, diretto da Alfonso Signorini, ha avallato lo ‘spiffero’, pubblicando delle foto della ‘Divina’ in cui pare che ci sia un pancino da gravidanza. Lungo le colonne del quotidiano La Repubblica, l’ex nuotatrice è intervenuta sulla questione in prima persona. Ed ha mostrato non poco disappunto per le voci circolate sul suo conto.

“Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”. Questa la dichiarazione gelida della Pellegrini rilasciata al giornale diretto da Maurizio Molinari. Da notare come la ‘Divina’ non abbia smentito la notizia relativa alla gravidanza (il che fa presupporre che sia davvero incinta), ma abbia tuonato sul metodo con la quale è stata divulgata l’indiscrezione. Con chi, di preciso, ce l’ha? Probabilmente con il settimanale timonato da Signorini.

Chi Magazine, nel divulgare la notizia della presunta gravidanza (finché non arriva la conferma della diretta interessata opportuno parlare della questione al condizionale), ha descritto in modo puntiglioso il fisico della Pellegrini: “La vediamo addolcita. Nelle forme: è appena un po’ più dritto il punto vita, appena un po’ più rotondo il seno, più sporgente il pancino”. Pare che sia stato questo soffermarsi sulle “forme” ad essere andato di traverso all’ex atleta 35enne azzurra.

Al di là delle polemiche, c’è un quesito che ha bisogno di chiarimenti: se davvero è incinta, perché a questo punto non lo dice? La risposta, sempre ammesso e non concesso che la gravidanza ci sia, appare scontata: perché probabilmente sta aspettando di superare il cosiddetto periodo ‘delicato’ della dole attesa, che coincide con i primi mesi, per annunciare l’arrivo del bebè.

Quando Chi Magazine fece un brutto scherzo ad Aurora Ramazzotti

Una situazione simile era capitata con Aurora Ramazzotti. In quel caso Signorini fece mea culpa. Cosa accadde? Chi Magazine rese pubblica la gravidanza della giovane influencer ancor prima che fossero passati i tre mesi di gestazione. Quando la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in un secondo momento, ufficializzò di aspettare un bambino lasciò intendere che Chi Magazine era stato inopportuno a dare la notizia così anticipatamente. Signorini chiese scusa, dicendo che, se avesse saputo che non erano ancora trascorsi i fatidici tre mesi, non avrebbe pubblicato la news. E invece…