Federica Pellegrini incinta: “Siamo in 3”. Signorini scodella lo scoop

Da ormai alcuni giorni non si fa che parlare della presunta gravidanza dell’ex nuotatrice olimpica Federica Pellegrini. Il primo a lanciare la bomba era stato Dagospia che, nella giornata di domenica scorsa, aveva fatto notare la presenza di un pancino sospetto in alcune fotografie postate dalla stessa Pellegrini in onore della sua vacanza a Palmarola con il marito Matteo Giunta. Infine, ieri mattina, la nuotatrice aveva postato nelle sue stories Instagram la fotografia di un tenero bigliettino lasciato dal consorte per augurarle una buona colazione: “Buongiorno amori miei, torno presto”.

Tutti indizi che portavano in una sola direzione, benché l’indiscrezione non fosse ancora stata confermata né dai diretti interessati né dal loro entourage. Oggi però a non avere già dubbi sarebbe il magazine Chi che, nella copertina del numero in edicola domani, ha pubblicato alcune foto della Divina in vacanza al mare. Immagini che non lasciano alcun dubbio: Federica Pellegrini è davvero incinta.

Lo scoop di Alfonso Signorini

Domani a farla da padrone sulla celebre rivista diretta da Alfonso Signorini sarà sicuramente quella che è stata già ribattezzata come la notizia dell’estate: la prima gravidanza dell’ex nuotatrice olimpica Federica Pellegrini. Fino a ora la diretta interessata non ha mai commentato la notizia, lasciando pensare a tutti che ci fosse un fondo di verità nell’indiscrezione divulgata da Dagospia.

Del resto la stessa Pellegrini nel corso degli anni ha più volte manifestato il desiderio di diventare mamma e di voler allargare la famiglia non appena si sarebbe sentita pronta. Non molto tempo fa infatti la campionessa, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, aveva definito la maternità con queste parole: “La bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita.” Pare dunque che il fatidico momento sia arrivato!

Nel nuovo numero della rivista Chi in edicola domani, saranno dunque pubblicate alcune fotografie che, a detta del magazine stesso, confermano la gravidanza della campionessa. È quindi lecito pensare che, forse già domani, arriverà il commento dell’ex nuotatrice che magari, in cuor suo, avrebbe voluto attendere ancora un po’ prima di rendere pubblica la bellissima notizia.