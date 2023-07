Federica Pellegrini è davvero incinta: la conferma in un biglietto

Attualmente l’ ex nuotatrice olimpica Federica Pellegrini si trova in vacanza a Palmarola in compagnia del marito Matteo Giunta . Negli ultimi giorni la coppia di sposi è stata protagonista di un’ indiscrezione divulgata da Dagospia relativa a una presunta gravidanza . Che i due stiano davvero per diventare genitori per la prima volta? A far pendere l’ago della bilancia verso la conferma però questa mattina è arrivata come un fulmine a ciel sereno una story dell’ex nuotatrice che pare confermare la gravidanza. Il marito le ha infatti preparato la colazione lasciandole un dolce messaggio scritto su un tovagliolo .

“Amori miei, buongiorno. Torno presto”, questo il messaggio scritto dal marito a Federica Pellegrini su un tovagliolo, corredato da un cuore stilizzato. Nella story pubblicata dall’ex nuotatrice non si vede solamente la dolce dedica ma anche una tazzina di caffè sulla sinistra con l’emoji di un cuore.

È stato proprio quel plurale a far insospettire qualche utente e tutti i fans della coppia da quel momento si sono convinti che possa essere un indizio sulla gravidanza della Divina. La stessa esperta di gossip Deianira Marzano poche ore fa ha condiviso alcuni messaggi di un utente che confermava la gravidanza della Pellegrini. Ovviamente si tratta di segnalazioni che, almeno per il momento, lasciano il tempo che trovano e fino a che non si avrà una conferma da parte dei diretti interessati o del loro entourage sono da considerarsi sempre e comunque dei semplici rumors.

I dubbi però rimangono e, da un lato, sono in molti a credere che più di un indizio si sia trattato di un depistaggio: e se quel plurale si riferisse al cane della coppia anziché a un bambino? Bisogna ricordare infatti che sia Federica Pellegrini che il marito non hanno mai nascosto ai followers di considerare i loro cani parte integrante della famiglia, quasi come se fossero dei figli.

Resta comunque viva la speranza che quel dolce messaggio si riferisse a un piccolo o a una piccola in arrivo. Al momento infatti nessuno dei due diretti interessati ha smentito o confermato l’indiscrezione. Un fatto molto strano in quanto la stessa Pellegrini, in passato, aveva smentito più volte di essere incinta mentre in questa occasione si è limitata a non commentare. Chissà se deciderà di farlo nelle prossime ore.

I successi del nuoto e la vita dopo