Federica Pellegrini è incinta: scoop, foto e dettagli firmati Dagospia

Federica Pellegrini sarebbe incinta. A lanciare la notizia è Dagospia che fa sapere che la ‘Divina’ starebbe aspettando un bebè dal neo marito Claudio Giunta. Il portale diretto da Roberto D’Agostino non ha dubbi ed assicura che la gravidanza sarebbe in corso. A riprova di ciò ha pubblicato uno scatto in cui si vede l’ex nuotatrice con indosso un costume intero mentre si gode il sole e il mare di Sabaudia. E in effetti pare proprio esserci un pancino più che sospetto.

Al momento la Pellegrini non ha commentato la notizia che quindi resta in attesa di essere confermata. Quel che invece è certo è che la ‘Divina’, da quando è uscita allo scoperto con il suo ex allenatore e da quando si è ritirata dallo sport agonistico, non ha mai nascosto di nutrire il forte desiderio di diventare madre.

Dall’altro lato le incessanti domande sul tema l’hanno stufata e indispettita. Infatti in diverse occasioni ha sostenuto, e a ragione, che coloro che continuano a domandarle di figli e famiglia dovrebbero usare maggiore tatto. Anche perché a volte ci sono coppie che i figli li vorrebbero, ma in quel momento non arrivano. Discorso che non fa una piega.

La storia con Matteo Giunta e quel segreto di pulcinella…

Da quando ha raggiunto la popolarità a livello sportivo, la Pellegrini è finita spesso al centro del gossip. Prima si è legata al nuotatore Luca Marin, poi è stata fidanzata dal 2011 al 2017 con Filippo Magnini, anch’egli nuotatore, con il quale ha vissuto nella città di Verona, anche sede dei suoi allenamenti. Si è successivamente legata al suo allenatore Matteo Giunta, con il quale si è sposata il 27 agosto 2022 a Venezia. A dirigere le operazioni del matrimonio il celebre wedding planner Enzo Miccio.

La relazione con Giunta, per parecchi mesi, è stata vissuta ‘clandestinamente’. Un segreto di pulcinella visto che ormai in molti avevano capito che la love story era decollata. Nel momento in cui si è ritirata, la Pellegrini ha deciso di uscire allo scoperto. A quel punto le nozze sono state un passo scontato. Ed ora pare che metterà su famiglia.