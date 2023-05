Un interessante, quanto scottante, retroscena emerge dall’autobiografia di Federica Pellegrini, Oro (edito da La Nave di Teseo). Protagonisti gli ex compagni Luca Marin e Filippo Magnini, con cui la nuotatrice ha avuto una storia lunghissima. È il 2011, Federica, all’epoca fidanzata di Luca, si trova con entrambi a Shanghai per i mondiali di nuoto. Durante il ritiro, spiega nella sua autobiografia, percepisce di essersi “innamorata come un’adolescente” di Filippo.

L’ex nuotatrice inizia ad essere più fredda, a causa dei suoi sentimenti in contrasto, e Luca se ne accorge. “Ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto“. I due si lasceranno poco dopo. “Il giorno in cui lo avevo lasciato mi aveva chiesto se c’era un altro e io avevo negato“. Nessun apparente sospetto, dunque, sulla storia parallela che Federica stava intrecciando con Magnini. Ma questo è solo l’inizio di questo strano quanto interessante retroscena.

La sera successiva, tuttavia, Marin si accorge che qualcosa non quadra quando vede Federica passare davanti la sua camera per raggiungere quella di Filippo. “Potevo mai sapere che lui stava appostato dietro lo spioncino per sorprendermi?” scrive lei. Marin e Federica litigano, poi tutto sembra concludersi per il meglio. Marin si calma, ma il problema è destinato a ripresentarsi. E infatti è ciò che succede di li a poco, con la situazione che degenera.

L’Ira di Marin e il chiarimento a muso duro

Due sere dopo, Federica raggiunge Magnini, assicurandosi di non essere vista. Precauzione che però non si rivela abbastanza cautelativa. Sul più bello, infatti, Marin inizia a picchiare contro la loro porta. “Uscite fuori o vi ammazzo! Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte“. Saranno poi i dirigenti della nazionale, continua Pellegrini, a placare l’ira di Marin. I due dovevano condividere il ritiro ancora per diverso tempo ed era quanto mai necessario un chiarimento.

Federica, con tutta tranquillità, incontra Marin nella hall dell’albergo in cui si trovavano per il ritiro. L’ormai ex fidanzato aveva iniziato ad urlare, ma lei sapeva di non aver fatto nulla di male. “Dico di fronte ai dirigenti della Federazione, posso sco*are con chi voglio“, racconta la Pellegrini nella sua autobiografia.

L’ex nuotatrice ci regala un curioso, quanto inedito, retroscena sulla sua vita privata. È l’inizio di quella che sarà una lunghissima storia d’amore con Filippo Magnini (durata dal 2011 al 2017), nata in un momento particolare, con Luca Marin ignaro di cosa stesse già succedendo tra i due.