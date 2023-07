Federica Pellegrini: “Sono incinta”. Video e significato didascalia

Dopo le indiscrezioni, ecco la conferma ufficiale: Federica Pellegrini è incinta. Lei stessa, assieme al marito Matteo Giunta, lo ha annunciato via social tramite un tenero video pubblicato su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

“Fantastica gara Mollie O’Callaghan. Davvero una delle migliori gare che abbia mai visto negli ultimi 14 anni Ma voglio dirti una cosa… Complimenti ancora”. Questa la didascalia al video. Cosa vuol dire? Chi è Mollie O’Callaghan? Trattasi della nuotatrice che pochi minuti prima che la ‘Divina’ annunciava la gravidanza ha infranto il record del mondo a Fukuoka nei 200 stile libero con 1’52”85. Record che era stato firmato proprio da Federica Pellegrini nel 2009 con 1’52”98. Trattasi del record più longevo nella storia del nuoto.

Sotto il post del lieto annuncio, tanti utenti hanno voluto esprimere la loro gioia e fare alla coppia le congratulazioni. Tra i commenti, anche quelli di alcuni vip, come Bianca Atzei e Antonella Clerici. “Che meraviglia, felice per voi” il commento della cantante (neo-mamma da qualche mese). “Auguri che bello” è stato, invece, il commento della conduttrice televisiva.

Federica Pellegrini incinta: le tante voci prima dell’annuncio

Negli ultimi giorni, le voci sulla gravidanza di Federica Pellegrini si erano fatte insistenti. A sganciare la bomba era stato in primis Dagospia, che aveva fatto notare una pancia sospetta in alcune fotografie postate dall’ex nuotatrice relative alla vacanza a Palmarola assieme al marito. In seguito, la storia Instagram della Pellegrini dove mostrava il tenero bigliettino lasciatole dal consorte: “Buongiorno amori miei, torno presto“.

A rilanciare l’indiscrezione era stato, infine, Chi Magazine, pubblicando alcune foto che ritraevano l’ex nuotatrice in vacanza al mare. Le immagini avevano rafforzato l’ipotesi che Federica fosse veramente incinta. A chiudere il cerchio, la successiva intervista della sportiva a Repubblica, dove ha mostrato un certo disappunto per le tante voci circolate su di lei fino a quel momento.

Pur non smentendo l’indiscrezione della gravidanza, Federica aveva dimostrato di non aver gradito il modo con cui era stata messa in circolazione. Molto probabilmente, il disappunto dell’ex nuotatrice era indirizzato al settimanale guidato da Alfonso Signorini, che nel dare la notizia aveva descritto in modo puntiglioso il suo fisico, soffermandosi sulle sue forme e sulla pancia sporgente. Ad ogni modo, Federica e Matteo hanno deciso di mettere un punto a tutte queste voci, annunciando ufficialmente, in un modo piuttosto originale, di essere in attesa di un bambino.