Parla Enrico Papi: tutta la verità sui rapporti con Alessia Marcuzzi

Tutto pronto su Canale 5 per il ritorno di Enrico Papi su Mediaset. Il celebre conduttore tornerà in tv questa sera, 12 settembre, in prima serata in occasione della prima attesissima puntata della nuova stagione di Scherzi a parte. Il presentatore si fa rivedere sulla rete di Piersilvio Berlusconi dopo qualche anno di assenza, passato a lavorare a TV8.

In occasione della messa in onda della prima puntata, Papi ha avuto occasione di scambiare quattro chiacchiere con Il Giornale di Sicilia, con il quale oltre a parlare del programma ha avuto modo di chiarire anche una vecchia questione. Si dice infatti che ormai da diverso tempo fra lui e la collega Alessia Marcuzzi non scorra buon sangue. Pare infatti che prima dell’addio della Marcuzzi a Mediaset qualcuno avesse parlato di un suo no per un’eventuale doppia conduzione del format con Papi. A qaunto sembra fra i due ci sarebbe “un’antica frizione“. Ma qual è la verità? Ecco le dichiarazioni di Enrico Papi riguardo alla questione:

Non ne so niente, anzi direi che si tratta di falsità assolute su cui qualcuno ha voluto speculare, non lei ovviamente. Non ne so niente e non spetta a me fare analisi o commentare le libere scelte di una grande professionista, poi, ripeto, non c’è nessuna questione in sospeso.

Nella stessa intervista, inoltre, Enrico Papi ha avuto modo di anticipare quello che ci dovremmo aspettare nei prossimi anni da questo suo contratto con Mediaset:

Ho firmato un contratto pluriennale: ci sono progetti, ho tante idee e partecipo sempre attivamente alle trasmissioni cui prendo parte. Ma ci tengo a ringraziare per questa opportunità: spero di regalare un po’ di sana spensieratezza al pubblico che ci segue da casa. Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira.

In attesa che la prima puntata vada in onda, nel frattempo, il conduttore ha voluto spoilerare qualche piccola sorpresa via social. Su Twitter, Enrico Papi ha condiviso un breve video dal dietro le quinte dello studio, anticipando che in occasione della prima puntata verrà fatto qualcosa che non è mai stato provato in nessun’altra trasmissione a livello mondiale.

Sorprese e record a parte, sono molte altre le novità apportate al format. Ad ogni puntata di Scherzi a parte 2021, infatti, il conduttore sarà affiancato da una presenza femminile diversa. Le donne che vedremo in studio saranno dunque le ex Miss Italia Carolina Stramare e la ex Miss Mondo Argentina Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci. Il programma testerà anche una nuova modalità di scherzo “in diretta”, con la complicità degli ospiti in studio. Tra le vittime delle candid camera a cui assisterà il pubblico troviamo nomi come quelli di Antonella Elia, Andrea Roncato, Manuela Arcuri e Gianfranco Vissani.