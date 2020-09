Parla Elisabetta Gregoraci dopo il forfait al GF Vip: il messaggio

Elisabetta Gregoraci spunta sui social dopo che è slittata la sua entrata al Grande Fratello Vip 5, prevista per ieri lunedì 14 settembre 2020. L’ex moglie di Flavio Briatore, a poche ore dall’inizio del reality, nonostante fosse stata annunciata, ha dato forfait e quindi non ha varcato la famosa porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Bocche ben cucite sui motivi che l’hanno spinta a prendere tale decisione. TvBlog ha raccontato che all’origine della scelta ci potrebbero essere dei motivi personali. Fatto sta che nella giornata odierna la conduttrice calabrese ha realizzato delle Stories Instagram, parlando ai suoi followers e apparendo distesa e sorridente. Difficile dunque che sia stata colpita da gravi problemi familiari, come invece qualche organo di stampa ha lasciato intendere in queste ore.

Elisabetta Gregoraci spunta sui social dopo il forfait al GF Vip

Sul profilo Instagram di Elisabetta, tra le Stories, sono stati re-postati molti tweet di utenti che l’hanno sostenuta. Poi è spuntata lei dichiarando di essere “felicissima” per l’affetto che ha ricevuto dai fan. Inoltre ha confermato che comincerà il reality il prossimo venerdì, giorno in cui sono previste altre nuove entrate nel programma. L’ex di Briatore, per quel che invece concerne le reali motivazioni dello slittamento del suo ingresso, non ha proferito parola, lasciando sulla vicenda un alone di mistero. Nel frattempo il GF Vip 5 è decollato e fin da subito non è mancato del ‘sale’, come ad esempio le frizioni tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi. Riflettori puntati anche su Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, che in passato hanno vissuto una relazione importante e che ora si sono ritrovati sotto lo stesso tetto.

GF Vip, Tommaso Zorzi ha la febbre: timore nella Casa

Manco il tempo di iniziare che nella Casa si è subito diffuso del timore in quanto Tommaso Zorzi ha dichiarato di non sentirsi troppo bene e di avere la febbre. Ai tempi del coronavirus si sa che ogni sintomo febbrile può trasformarsi in una allerta rossa e in un pericolo di contagio. Tuttavia, come riporta il quotidiano Il Messaggero, pare che il 25enne abbia raccontato di avere la sinusite da qualche giorno e che quindi è probabile che l’innalzamento della temperatura corporea sia imputabile a quello.