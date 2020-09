Tommaso Zorzi ha la febbre: paura al Grande Fratello Vip, come sta ora

Paura nella Casa del Grande Fratello Vip a poche ore dal debutto. Dopo la prima puntata andata in onda su Canale 5 lunedì 14 settembre uno dei concorrenti si è sentito male. Tommaso Zorzi, il noto influencer ex protagonista di Riccanza e Pechino Express, è andato a letto con la febbre. Una situazione che ha creato parecchio disagio nel resto del gruppo vista l’emergenza Coronavirus ancora in corso in tutto il mondo. Tanta preoccupazione anche per i fan di Zorzi, che hanno chiesto spiegazioni alla produzione del programma via Twitter. Come riporta Il Messaggero, Tommaso ha però ammesso di avere la sinusite da qualche giorno. Un problema di salute che sta recando alcuni fastidi al 25enne, che ha chiesto agli autori tachipirina e antibiotici per guarire il più velocemente possibile. Improbabile che si tratti di Covid-19 visto che due giorni prima di entrare nella Casa di Cinecittà tutti i concorrenti sono stati sottoposti al tampone. L’allarme però resta e tutto lo staff dovrà monitorare nel migliore dei modi la faccenda. Soprattutto perché nei giorni scorsi uno degli autori è risultato positivo al Coronavirus e tutte le persone che sono entrate in contatto con lui si trovano oggi in quarantena.

Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi sta male ma ha tranquillizzato tutti

Subito dopo la fine della prima puntata condotta da Alfonso Signorini Tommaso Zorzi ha indossato il pigiama e ha manifestato un certo malessere. In particolare brividi di freddo e spossatezza. L’influencer ha prontamente chiesto un termometro. Risultato: febbre a 38. La produzione ha prontamente consegnato a Zorzi delle tachipirine che lo hanno aiutato a dormire meglio. Al mattino Tommaso ha rassicurato tutti gli altri concorrenti del GF Vip: ha problemi di sinusite e gli sbalzi di temperatura dentro e fuori la Casa di Cinecittà hanno dato il colpo di grazia. Oggi il giovane sta meglio: come raccontato nel corso della diretta mattutina su Mediaset Extra al momento Zorzi non ha più la febbre ma continua a prendere medicine per gestire la sua sinusite.

Coronavirus e Grande Fratello Vip: un tampone a settimana per i concorrenti

In una recente intervista proprio Tommaso Zorzi ha rivelato che tutti i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip saranno costantemente monitorati di settimana in settimana per via del Covid-19. Faranno un tampone ogni sette giorni per scongiurare ogni eventuale pericolo.