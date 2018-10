Paris Hilton da Barbara d’Urso: l’incontro con Cristiano Malgioglio

Paris Hilton a Domenica Live incontra Cristiano Malgioglio

Paris Hilton è stata intervista da Barbara d’Urso a Domenica Live. L’ereditiera più famosa al mondo ha raccontato la sua vita: dalla famiglia all’amore per i cani, passando per il disprezzo nei confronti della chirurgia estetica fino al matrimonio imminente con il fidanzato Chris Zylka. L’americana ha elargito parecchi complimenti alla padrona di casa, orgogliosa di avere nel suo studio un ospite così prestigioso. Le due tra l’altro condividono il fatto di non aver mai fatto ritocchini estetici. “Sono orgoglioso di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica. Preservo la mia bellezza in altri metodi, decisamente più naturali”, ha detto Paris. Un’idea condivisa da Barbarella che ha svelato: “Fin da piccola sono abituata ad usare molte creme per il viso, che fanno bene”.

Malgioglio incontra Paris Hilton che aveva condiviso un suo video

A Domenica Live, Paris Hilton ha conosciuto Cristiano Malgioglio, di cui aveva condiviso un video l’estate scorsa. Qualche mese fa la deejay aveva postato sul suo account Instagram un filmato nel quale il famoso paroliere ballava sui tacchi. Un gesto che ha inorgoglito zia Malgy, che ha così scelto di incontrare Paris proprio con i tacchi. Comprati al mercato cinese, come sottolineato dal diretto interessato. Malgioglio è entrato a Domenica Live ballando su un paio di pump rosse ed è stato raggiunto da Paris, entusiasta per il suo arrivo.

Paris Hilton in tv: “Cristiano Malgioglio? Sono pazza di lui”

“Sono pazza di lui, è fantastico”, ha ammesso Paris Hilton a proposito di Cristiano Malgioglio, ben felice di essere apprezzato da una star internazionale.