Il Paradiso delle Signore: arriva Stefania Orlando sul set

Stefania Orlando sul set del Paradiso delle Signore

New entry nel cast della fiction di Rai 1, Il Paradiso delle Signore? Stefania Orlando ha condiviso uno scatto sulla sua pagina ufficiale Instagram dove ha espresso tutta la sua emozione per essere sul set della famosa fiction della Rai. La Orlando è vestita con gli abiti d’epoca utilizzati tra dai protagonisti del Paradiso. Sarà un nuovo possibile personaggio che si inserirà regolarmente nel cast? Si limiterà ad una comparsa nel negozio per signore più famoso della Milano degli anni Sessanta? Stefania Orlando spiega che è sul set perché farà la sua comparsa in un episodio che vedremo presto in onda. Chissà quale personaggio interpreterà!

“Emozionatissima”: Stefania Orlando condivide uno scatto dal set del Paradiso Delle Signore

Vestita in abiti d’epoca con girocollo di pelle e cappotto di pelliccia: Stefania Orlando ha fatto un salto indietro nel tempo sul set della fiction Il Paradiso delle Signore. Non si sa quale ruolo interpreterà. Per quello che sappiamo, la vedremo presto sul piccolo schermo in una delle puntate che vanno in onda nel primo pomeriggio su Rai 1. Considerata la sua mise elegantissima, il suo personaggio farà parte dell’alta borghesia italiana. Possiamo aspettarci che sia legata ad uno della famiglia Guarnieri o una ricca famiglia milanese. Le foto sul set la ritraggono nel Paradiso, quindi è molto probabile che la sua scena sia stata girata nel famoso negozio di abiti da donna.

Stefania Orlando interpreterà un nuovo personaggio?

Dalle parole della Orlando possiamo aspettarci che si tratterà di un piccolo ruolo che si limiterà a comparire in una singola puntata del Paradiso delle Signore daily. Escludiamo con ogni probabilità che il suo personaggio possa iniziare qualche rapporto con uno dei protagonisti della serie. Ogni mistero sarà risolto a breve, visto che Stefania Orlando ha detto a tutti i suoi fan che presto la vedranno in uno degli episodi.