Il Paradiso delle Signore: Marta è incinta, Riccardo investe Angela

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marta è incinta, Nicoletta va via, Riccardo conosce Angela

Settimana di grandi cambiamenti in arrivo a Il Paradiso delle Signore. Com’è noto, Federica Girardello ha lasciato la soap per impegni teatrali e questo ha spinto gli sceneggiatori ad allontanare il personaggio di Nicoletta da Milano. Un’uscita non da poco visto che questo cambia la vita dei Cattaneo e dei Guarnieri. E in particolare quella di Riccardo, che fino all’ultimo ha provato a fuggire via con la sua amante e con la figlia Margherita. Ma non c’è stato nulla da fare e così il fratello di Marta resta in città solo e disperato. Il giovane prova più volte a contattare Nicoletta ma tutto appare inutile.

Angela trova al circolo una lettera di Riccardo per Nicoletta

Al circolo Angela, la nuova cameriera nonché vicina di casa di Gabriella e Roberta, trova una lettera che Riccardo ha scritto per Nicoletta. La ragazza non sa se ridarla indietro al Guarnieri e nel dubbio viene investita accidentalmente proprio da Riccardo. Quest’ultimo fa dunque la conoscenza di Angela, con la quale scatta subito qualcosa di unico.

Marta dal ginecologo: è incinta di Vittorio

Marta e Vittorio gioiscono invece per l’ultima notizia: aspettano un figlio. Intanto al Paradiso delle Signore si sceglie la sostituta di Nicoletta, che per seguire il marito Cesare ha ovviamente mollato il suo lavoro nel grande magazzino.