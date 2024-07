Papi: ripescano dal dimenticatoio un suo programma. Flop o top?

Da quando Enrico Papi è tornato in quel di Mediaset i suoi programmi stentano a decollare. Sembra quasi che il presentatore non sia molto gradito dai vertici dell’azienda, visto anche il modo in cui le trasmissioni di cui è al timone vengono gestite. E’ il caso anche del format di cui vi parliamo oggi che, presentato un anno fa, sembrava destinato a non veder più la luce. Per fortuna, non è così, anche se ci sono delle perplessità. Vediamole.

Dopo il flop clamoroso de La Pupa e il Secchione – andato in onda nella quasi totale indifferenza del pubblico – Enrico Papi torna ancora una volta in prima serata su Italia Uno. Presto vedremo il presentatore in Tilt – Tieni il Tempo, programma musicale con un cast corale.

I più appassionati di televisione ricorderanno di aver già sentito parlare di questo titolo. La trasmissione infatti era stata annunciata lo scorso anno durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Sul filone del format Name That Tune – condotto sempre da Enrico Papi durante l’esperienza a Tv8 – anche in Tilt vedremo due squadre di vip sfidarsi su motivi musicali.

Nonostante tutto facesse pensare ad una messa in onda in primavera, dopo le registrazioni dello scorso autunno il programma sembrava essere letteralmente caduto nel dimenticatoio. Così, si fece presto a pensare che probabilmente il pubblico non avrebbe mai visto la trasmissione in questione.

Tilt – tieni il tempo: quando va in onda

Poi, qualche giorno fa, su Italia Uno ha iniziato a girare un promo del programma. Così Enrico Papi e Mediaset hanno annunciato che Tilt andrà in onda a partire da Domenica 21 luglio. Anche in questo caso – come è successo con La Pupa e il Secchione – il programma sembra partire in sordina, nell’indifferenza del pubblico.

L’unico interessato a promuoverlo – giustamente – è proprio Enrico Papi, che negli ultimi giorni ha iniziato una vera e propria campagna social per pubblicizzare il suo programma.

Certo, collocare il format nel bel mezzo del palinsesto estivo non giova a favore del conduttore e della trasmissione stessa, che dovrà faticare ancora di più per poter accalappiare la sua fetta di pubblico. Proprio per questo, sulla carta, Tilt appare quasi come un flop annunciato.

Ad un Papi quasi boicottato allora, non resta che sperare nella forza del cast corale. Tra i protagonisti troviamo infatti nomi interessanti, tra cui Elisabetta Canalis, Peppe Vessicchio e Paola Barale. Speriamo allora che il format possa ottenere risultati migliori rispetto a La Pupa e il Secchione.