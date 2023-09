Mediaset, Enrico Papi pigliatutto: anche “Tilt” è nelle sue mani

Per Enrico Papi, ex conduttore di Sarabanda, si prospetta una stagione televisiva alquanto intensa. Non solo la conduzione de La pupa e il secchione su Italia 1: stando ad un recente retroscena di TvBlog, per il volto Mediaset potrebbe esserci anche un altro show che lo vedrebbe al timone, sempre su Italia 1.

Enrico Papi: i dettagli del nuovo game show su Italia 1

Sembra, infatti, che Enrico Papi possa essere protagonista di almeno altre cinque prime serate. Il nome dello show che dovrebbe andare in onda è Tilt. Si tratterebbe di un gioco musicale, le cui registrazioni dovrebbero partire dopo quelle de La pupa e il secchione. Pare, però, che il formato non abbia ancora convinto a pieno i vertici Mediaset. Filtrerebbe, infatti, della diffidenza in merito alle reali capacità di funzionare di questo nuovo game show a tinte musicali.

Tilt, il cui titolo è identico a quel varietà di Rai 1 che consacrò la showgirl Stefania Rotolo, pare sia un programma ideato e prodotto dallo stesso Enrico Papi. In gara dovrebbero esserci dei vip, fatto sta che Mediaset dovrebbe prima visionare il girato del nuovo show, per capire se i timori che circolerebbero ai vertici possano essere considerati o meno una realtà.

La pupa e il secchione: malumori, ma anche maggiore sobrietà

TvBlog ha poi riportato alcuni retroscena in merito alla nuova edizione de La pupa e il secchione che, come detto, vedrà Enrico Papi al timone. Sembrerebbero esserci dei malumori tra il conduttore e uno dei giurati, ovvero Paola Barale. Questo è ciò che filtrerebbe da parte di chi ha visionato le registrazioni del programma, nel quale ci sarebbe il rischio di scivolare su terreni perigliosi.

Da poco sono iniziate le registrazioni de La pupa e il secchione. Pare che ad accompagnare Enrico Papi ci saranno, oltre alla già citata Paola Barale, anche Aldo Montano e Candida Morvillo nelle vesti di giurati del programma. Per la messa in onda della nuova edizione dello show si dovrà probabilmente aspettare il 2024. Precedenti retroscena di TvBlog, inoltre, avevano rivelato come a Mediaset starebbero lavorando ad un impianto del programma più sobrio rispetto al passato, visto il rischio di una deriva trash dietro l’angolo. Pare, quindi, che il Grande Fratello non sarà l’unico show ad andare incontro a cambiamenti.