Mediaset lancia il tandem Barale-Papi: quale reality condurranno

Enrico Papi è reduce dall’esperienza come opinionista a l’Isola dei Famosi, anche se presto potrebbe tornare a vestire i panni di conduttore nella nuova edizione di un noto show targato Mediaset. Ad accompagnarlo in questa avventura potrebbe essere un volto già in precedenza accostato all’emittente milanese.

Enrico Papi alla guida de La pupa e il secchione: il nome in giuria

Stando a quanto riportato dall’account Instagram thepipol_tv, Enrico Papi potrebbe essere alla guida della nuova edizione de La pupa e il secchione. Accanto a lui, nel ruolo di giudice, dovrebbe esserci Paola Barale, già data per vicinissima come opinionista alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La coppia Barale-Papi, dopo esser già stata alla guida dell’edizione del 2010, potrebbe quindi tornare nella nuova edizione de La pupa e il secchione. I due avevano diviso tanti anni a Buona Domenica firmata da Maurizio Costanzo.

Paola Barale, come detto in precedenza, sembrava vicinissima a ricoprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, in un ipotetico tandem con Giuseppe Cruciani. Lo scenario vociferato non si è concretizzato e a Cologno Monzese hanno deciso di puntare su Cesara Buonamici, volto storico del Tg5, nel ruolo di unica opinionista. La scelta ha suscitato una certa perplessità anche nel mondo vip, con Selvaggia Lucarelli e Cristina Plevani (storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello) che hanno detto la loro a riguardo.

La pupa e il secchione: il ritorno nel 2024

La pupa e il secchione si prepara a tornare dopo due anni di assenza. Il reality di Italia 1 è previsto per l’inizio del 2024, ma non si hanno ancora notizie a riguardo. Attualmente il programma ha cinque edizioni, con le prime due andate in onda rispettivamente nel 2006 e il 2010, e le ultime tre trasmesse dal 2020 al 2022.

Il format del programma, come suggerisce il titolo stesso, ruota intorno alla mancanza di sintonia in coppie formate da una ragazza di bell’aspetto e da un ragazzo studioso, ma poco portato per la vita sociale. Entrambi vengono messi alla prova, cimentandosi nel campo in cui l’altro eccelle, condividendo le proprie conoscenze per raggiungere un risultato comune. La coppia vincitrice ottiene un premio in denaro.