Paolo Vallesi, Vieni da Me: il cancro e il flirt segreto con un’attrice nota

Paolo Vallesi, Vieni da Me: il cancro, il flirt mai svelato con un’attrice celebre e il pensiero per Fabrizio Frizzi

Paolo Vallesi è sbarcato a Vieni da Me, raccontandosi a ruota libera al microfono di Caterina Balivo. Si è cominciato dagli inizi della sua carriera. Un inizio sfavillante, ricco di successi. Poi qualcosa è andato storto, la fama e la popolarità sono calate. “Capita e può capitare in tutti i lavori, mi prendo le mie responsabilità”, ha dichiarato Paolo. La Balivo incalza: “Artisticamente ti sei mai sentito finito?”, “No, perché ho sempre vissuto con la musica. Ho fatto l’autore, il produttore, il cantante, la musica è sempre stata con me”, spiega Vallesi. Si passa poi a parlare del cancro, patologia che lo ha aggredito prima della sua esperienza a Ora o Mai Più e che è stata svelata da Vallesi solo dopo quel percorso televisivo.

“Quando ho fatto Ora o mai più, avevo finito da un mese e mezzo una terapia oncologica”

Paolo spiega che non ha voluto uscire subito allo scoperto per non voler creare un clima di pietismo attorno a lui: “Quando ho fatto Ora o Mai Più, avevo finito da un mese e mezzo una terapia oncologica”. Vallesi riserva dichiarazioni positive anche per quegli artisti che in questo periodo non hanno avuto timore a raccontare la loro lotta con malattie simili. Il nome di Emma Marrone non viene detto chiaramente, ma è probabile che il riferimento sia a lei. “In questi giorni diversi artisti hanno parlato della loro situazione. Ho apprezzato ogni singolo gesto”, ha detto il cantante, aggiungendo che fa bene la condivisione della battaglia alla malattia con altrui persone. Ricordiamo che Vallesi oggi ha sconfitto il cancro

“Voglio salutare l’amico Fabrizio che ha avuto un percorso di dignità e lucidità incredibile”

Sempre a proposito di malattia, Vallesi ha avuto parole anche per Frizzi: “Voglio salutare l’amico Fabrizio che ha avuto un percorso di dignità e lucidità incredibile”. Si passa a un argomento più soft. Ha mai avuto un flirt con una collega celebre? “Sì, ma piuttosto di fare il nome mi faccio estrarre il pancreas. Primi anni 2000, ti posso dire che non è una cantante ma un’attrice.” La Balivo cerca di saperne qualcosa di più ma Paolo non cede.