Paolo e Clizia, polemiche a Live. Parla Rita Rusic: tv, regole e amore…

Pasticcio di Clizia e Paolo a Live – Non è la d’Urso: Barbara si altera. Interviene Rita Rusic: le parole sulla vicenda dell’ex di Vittorio Cecchi Gori. Incorvaia risponde: “Tutto il resto è noia”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nel mirino di Barbara d’Urso: ieri, durante la puntata di Live (Canale 5), qualcosa è andato storto e la conduttrice napoletana non ha lesinato critiche alla coppia sbocciata al Grande Fratello Vip 4. Sull’episodio, nelle scorse ore, ha detto la sua Rita Rusic, anch’essa concorrente dell’ultima edizione del reality più spiato d’Italia. Ma si proceda con ordine: la d’Urso ha annunciato che i due piccioncini si sarebbero incontrati per la prima volta dopo la quarantena sotto i riflettori della sua trasmissione e in diretta. Peccato che poco prima del momento romantico, una soffiata fatta pervenire a Barbarella ha smascherato Ciavarro e l’ex di Sarcina. I due si erano già visti il giorno prima per un servizio fotografico. Da qui il fastidio palesato dalla conduttrice. Sulla vicenda è intervenuta la Rusic.

Rita Rusic: “L’amore è più forte delle regole della tv”. Clizia risponde

“Che la favola abbia inizio”, ha scritto Clizia su Instagram dopo l’ospitata a Live con tanto di arrabbiatura di Barbara. Sotto al post, commentatissimo dai fan, si è fatta viva Rita Rusic, spezzando una lancia a favore della siciliana e di Paolo: “L’amore è più forte delle piccole regole della tv! L’amore travolge tutto. Questa è la potenza dell’amore”. L’ex di Vittorio Cecchi Gori, rispondendo a un fan, circa Barbara d’Urso ha dichiarato: “Ha avuto l’esclusiva tv! E non è poco. Poteva essere bellissimo. Peccato!”. La Incorvaia ha fatto eco a Rita: “Sempre (viva l’amore, ndr)! Tutto il resto è noia”. Chiaro il messaggio dell’ex di Sarcina: viva i sentimenti e bye bye polemiche.

Barbara d’Urso e la scoperta dell’incontro avvenuto il giorno prima tra Paolo e Clizia

In diretta, Barbara, dopo aver saputo che i due piccioncini si erano già visti, ha detto: “Io sono dalla vostra parte ma ci sono rimasta male. Non si prende in giro così il pubblico. Per quale motivo siamo qui a fare questa sceneggiata? Se l’avessi saputo prima mi sarei comportata in maniera diversa, non avrei detto determinate cose”.