Paolo e Clizia, clip romantica e entrata di mamma Giorgi: Ciavarro piange

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi entra nella Casa e il gieffino non trattiene le lacrime

Grande sorpresa per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip, in particolare per il primo. Alfonso Signorini parla del rapporto nato tra loro all’interno della Casa, mandando in onda qualche filmato. Nessuno dei due se la sente di confermare il feeling nato in queste settimane e Signorini annuncia che c’è una persona fuori dalla Casa che non ha preso abbastanza bene questa intesa tra Clizia e Paolo. I due, inizialmente, si mostrano abbastanza turbati, ma poi l’ospite a sorpresa riesce a lasciarli senza parole. A entrare nel salotto, direttamente dal confessionale, è Eleonora Giorgi, madre del giovane Ciavarro. Un momento commovente per Paolo, che ha un rapporto molto stretto con la sua mamma. Sin da subito, la Giorgi ci tiene a precisare di apprezzare molto il rapporto che si è creato tra loro. Di fronte all’arrivo della madre, ovviamente, Paolo non riesce a trattenere le lacrime.

Clizia e Paolo al GF Vip, Eleonora Giorgi entusiasta: speciali parole per la Incorvaia

“Sei così piccola, giovane. Ma Paolo chissà che se te l’aveva detto che io avevo immaginato che sareste diventati molto amici. Sembri una ragazza molto pura e anche molto colta. State facendo sognare migliaia di ragazze. Devi sapere che mi ricordi tanto me da ragazzina, ci somigliamo”, dichiara Eleonora rivolgendosi a Clizia. C’è un particolare che la Giorgi ammette di apprezzare molto nella Incorvaia: “Il candore, io ci ho fondato una carriera al cinema”. La nota attrice sorprende molto Clizia, la quale è onorata di ricevere tali complimenti. Anche Signorini fa notare che c’è una certa somiglianza tra Eleonora e la Incorvaia. Non solo il conduttore esalta il carattere di Paolo, sempre calmo ed educato. Grande commozione per il giovane Ciavarro, il quale ha sempre dichiarato di essere molto legato alla madre. Lui stesso ammette di essere molto felice di poterla riabbracciare.

Eleonora Giorgi orgogliosa di Paolo: “Non cambiare, continua così”

“Hai conquistato una quantità di persone. Sei meraviglioso, non cambiare, continua così”, dichiara Eleonora a Paolo, il quale non smette un attimo di abbracciarla e baciarla. Un momento molto bello per il giovane Ciavarro, che avrebbe voluto trattenere sua madre nella Casa per una notte. A questo punto, Eleonora deve lasciare Paolo, ma prima gli fa sapere che a entrare dalla porta rossa, la prossima volta, sarà suo padre, proprio per riabbracciarlo. Ricordiamo, però, che proprio la scorsa notte, Clizia aveva dichiarato di essere interessata al gieffino, ma la differenza d’età purtroppo al momento la sta frenando.