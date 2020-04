Paolo Ciavarro nel mirino dei concorrenti del Gf Vip, interviene Clizia

Paolo Ciavarro al centro della polemica: secondo i gieffini non si sarebbe mai esposto, interviene Clizia

Stando alle parole di Alfonso Signorini la semifinale è la puntata più travolgente del reality. È tempo di tirare le somme, per quel che è stato detto o fatto non si torna più indietro. Durante la settimana i concorrenti hanno valutato il percorso di ognuno di loro, constatando chi ha creato più dinamiche e chi invece non si è esposto più di tanto. A finire nell’occhio del ciclone questa volta è Paolo Ciavarro: in molti lo hanno accusato di aver sempre preso le distanze dalla maggior parte delle litigate e di non aver mai preso posizione in merito. Essendo un’esperto del gioco, Patrick, durante un confessionale, ha evidenziato come questo atteggiamento potrebbe tranquillamente essere considerato come una strategia per evitare il televoto, essere nelle grazie degli inquilini e arrivare direttamente in finale. Licia, invece, ha evidenziato il suo cambio di atteggiamento dopo la fuoriuscita di Clizia Incorvaia, con la quale ha intrapreso una relazione sentimentale. A questo punto Paolo è intervenuto affermando che nella stessa serata in cui Clizia è stata squalificata, è uscito anche Andrea Montovoli, la persona con il quale aveva più legato nella Casa. In merito a tale discussione è intervenuto il popolo del web ritenendo che sia assurdo far passare l’educazione di Ciavarro come strategia. Pochi minuti fa, anche la Incorvaia ha detto la sua su Instagram.

Clizia Incorvaia prende le difese del suo Paolo: “Portiamolo in finale”

“Una sola cosa: Paolo Ciavarro in finale”. Questa le prime parole di Clizia dopo le ultime immagini dalla Casa. L’ex gieffina ha poi speso anche alcune parole nei confronti del resto dei concorrenti, affermando di non voler dare loro peso: “Non rispondo degli atteggiamenti e dei pensieri degli altri della Casa… Io seguo il mio sentire. Ma una sola cosa mi interessa: chi ama ha già vinto. Poi siamo assolutamente imperfetti e non sono l’Oracolo di Delfi”.

La reazione del web: “Non lo meritate uno come Paolo”

Non sono mancate i commenti sui social in merito alla polemica. In tantissimi hanno preso le difese del figlio della Giorgi: “Voi non ve lo meritate un ragazzo come Paolo Ciavarro” e ancora “Io ho preferito più un Paolo Ciavarro ‘assente’ che vedere lo squallore di Antonella Elia e Antonio Zequila…pessimi esempi”. D’altronde, il gieffino gode di un’alto gradimento da parte del pubblico: nel televoto che lo vedeva a rischio eliminazione con Antonio Zequila e Patrick Pugliese, lui è stato il primo ad essere salvato!