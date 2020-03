Clizia e Sarcina: “Separazione? Tribunali chiusi”, su Ciavarro: “Felice”

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia: quando ci sarà la separazione legale? La ragazza confessa tutto

Clizia Incorvaia è ritornata a parlare della separazione da Francesco Sarcina alle pagine del settimanale Novella 2000 (intervista presente nel nuovo numero): non è ancora avvenuta quella legale, ma ormai non stanno più insieme dall’estate scorsa. Clizia, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è decisamente rinata e vuole ringraziare Paolo Ciavarro, lui che è riuscito a farle ritornare la voglia di innamorarsi. Paolo e Clizia stanno facendo sul serio. Non si tratta assolutamente di un fuoco di paglia (comuni al Gf), ma vogliono viversi intensamente al di fuori della Casa più spiata d’Italia: la Incorvaia lo sta aspettando a braccia aperte… ma prima deve terminare questo periodo di quarantena!

Grande Fratello, Clizia: “Tribunali chiusi”. Separazione rimandata?

Dopo aver spiegato cosa farà per Paolo Ciavarro dopo il Gf, ha parlato di Francesco Sarcina: “Non siamo ancora legalmente separati, l’udienza di separazione è fissata per il 23 aprile, vediamo come andrà. Ora i tribunali sono praticamente chiusi, speriamo”. Come sono i rapporti fra Sarcina e la figlia? Queste sono state le parole di Clizia a Novella 2000: “Per fortuna Nina ha un buon rapporto con suo padre. Io le parlo sempre bene di lui, le dico che è il suo Principe. All’inizio era più difficile perché, quando una ferita è fresca, la sofferenza è più evidente. Ora la ferita diciamo che si sta rimarginando. Quando sei carico d’amore vedi le cose più serenamente”.

Paolo e Clizia dopo il Grande Fratello: la voglia di presentarlo alla figlia Nina

Clizia Incorvaia è felice grazie al suo nuovo fidanzato: “Sì, Paolo è il mio principe azzurro, quello che mi ha restituito la voglia di credere nell’amore. Tutte le donne, anche le più ciniche, sognano di vivere un amore da favola, di essere protagoniste di una fiaba, anche io lo sogno. Ora mi sento come nelle favole, sono felice. Dopo tanta sofferenza e dolore, Paolo è arrivato come un raggio di sole nella mia vita. Prima ho vissuto l’inferno”. Presenterà Ciavarro a sua figlia una volta che terminerà l’esperienza al Grande Fratello? “Col padre ci siamo promessi che a Nina presenteremo solo il partner ‘definitivo’. Ora non so, ma spero di poterle presentare Paolo”.