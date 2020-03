Clizia Incorvaia aspetta Paolo Ciavarro: le dichiarazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia fa sul serio con Paolo Ciavarro. Nonostante la distanza – lui ancora al Grande Fratello Vip, lei in quarantena in Sicilia causa Coronavirus – la modella pensa quotidianamente al figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Per questo la 39enne ha deciso di fare un gesto importante per il ragazzo: farsi un tatuaggio in suo onore. Non quello temporaneo sul braccio mostrato sui social network qualche giorno fa ma un vero e proprio disegno che possa rappresentare la storia d’amore nata nella Casa più spiata d’Italia.

Le ultime parole di Clizia Incorvaia sul nuovo amore Paolo Ciavarro

“Tra me e Paolo è nato un sentimento importante, vero. Sono costantemente spiritualmente connessa con lui. Mi ha rubato il cuore. Tatuerò il suo nome sulla mia pelle”, ha dichiarato l’ex moglie di Francesco Sarcina al settimanale Oggi. Dunque la lontananza spegne i fuochi piccoli e accende quelli grandi e, a quanto pare, siamo di fronte a un sentimento forte e profondo.

Mancano due settimane alla fine del Grande Fratello Vip 2020

L’attesa di Clizia Incorvaia sta per giungere al termine: il Grande Fratello Vip finirà tra due settimane, l’8 aprile. Ma Paolo Ciavarro potrebbe uscire anche nel corso della semifinale visto che è in nomination. Di recente la coppia ha festeggiato, seppur a distanza, il primo mesiversario insieme.