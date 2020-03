By

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro news: un mese insieme, la coppia del Grande Fratello Vip festeggia a distanza

È già passato un mese dal primo bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip. Solo lo scorso febbraio la fashion blogger e il giovane conduttore cedevano alla passione davanti alle telecamere. Un evento importante, che ha sancito di fatto la nascita della loro storia d’amore. E sì, perché Paolo e Clizia fanno sul serio e non vedono l’ora di ricongiungersi per vivere nella quotidianità questo legame. Intanto i due hanno festeggiato il primo mesiversario a distanza, tra dediche e video. Anche se lontani da giorni il sentimento di Clizia e Paolo non è diminuito e questa relazione è pronta a diventare qualcosa di importante nei prossimi mesi.

Un mese insieme: la dedica di Clizia Incorvaia per Paolo Ciavarro

“Un mese di noi ma sempre connessi, mi batte il cuore a 1000!!!”, ha fatto sapere Clizia Incorvaia su Instagram, a corredo di un video (che potete vedere più in basso) dedicato proprio al figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Video girato in Sicilia, terra natale di Clizia, tornata a casa per stare un po’ con la famiglia prima di ritornare a Roma. Ovviamente non è mancata la replica di Paolo, che ha lasciato la sua dedica direttamente dalla Casa del Grande Fratello Vip…

L’omaggio di Paolo Ciavarro per il mesiversario con Clizia

“Auguri Cli, mi manchi. Un mese”, ha invece detto Paolo Ciavarro nel giardino del Grande Fratello Vip, inviando un bacio in favore di telecamera (video in basso). Nei giorni scorsi l’ex conduttore del daytime di Amici ha ricevuto un messaggio aereo da parte della nuova fidanzata. “Pa’ sorridi. Guarda la Luna. Fan&Cli”, ha scritto Clizia Incorvaia.