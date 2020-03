Clizia, intervista: ‘Dov’è’ di Sarcina? Paolo è convenienza? Le risposte

Clizia Incorvaia, l’intervista: le parole sul brano ‘Dov’è’ di Francesco Sarcina e l’aneddoto su Eleonora Giorgi dopo la squalifica. Con Paolo è convenienza? La replica

Clizia Incorvaia si è raccontata lungo le colonne del magazine Chi. L’influencer, che è stata squalificata dal Grande Fratello Vip per le ormai note frasi su ‘Buscetta’, ha affrontato diversi temi caldi che la riguardano. Dalla relazione con Paolo Ciavarro, amore sbocciato sotto le telecamere del reality, alle parole sull’ex marito Francesco Sarcina, fino alla vicinanza che le ha fatto sentire Eleonora Giorgi, sua ‘neo suocera’. Insomma, tanta carne al fuoco. Ricordiamo, inoltre, che, nelle scorse ore, sul web, si è risolto un caso alquanto bizzarro, vale a dire la verità sull’età dell’influencer. Ha 40 anni e non 33, 35 o 36 come lei stessa aveva dichiarato a più riprese all’interno dello show. Discorso chiuso.

Clizia e le parole sul brano ‘Dov’è’ di Francesco Sarcina

Con Paolo amore vero o legame di convenienza? “Sulla convenienza posso solo dire che io sono entrata con beghe legali da risolvere, visto che mi sto separando e non mi fa per niente comodo avere una storia. L’avvocato, prima che entrassi, mi aveva detto: ‘Signora, mi raccomando, anche i giudici guardano il GF. E io: ‘Ma si figuri avvocà'”. Dunque si può parlare di amore? Clizia frena sulla parola e al momento preferisce “legame magico”. Spazio a Francesco Sarcina e alla canzone ‘Dov’è’, quella del Festival di Sanremo. Il cantante ha detto che si è ispirato anche alla love story avuta con l’ex moglie: “Al padre di mia figlia auguro ogni bene, ma non mi interessa più per chi scrive canzoni e da chi riceve la felicità”.

Paolo e Francesco, Clizia: “Il mio ex mi diceva…”

Clizia parla anche di Eleonora Giorgi, mamma di Paolo e nota attrice: “Lei è speciale […] si è preoccupata per me, lunedì voleva venirmi a prendere (dopo la squalifica dal GF, ndr), si è fatta da parte solo quando ha saputo che sarebbe venuto mio padre”. Si ritorna al capitolo Sarcina – Ciavarro. Differenze? “Il mio ex mi diceva ‘quanto sei bella e quanto sei bella’, ma lui non vedeva quello che c’era oltre, che è molto più bello: la mia anima, la mia sensibilità, la mia simpatia, il mio amore per la vita, il mio essere un po’ fuori dal comune. Mi diceva che ero bellissima e mi sminuiva: lui non sapeva stare nella bellezza”. E Paolo? “Elegante, colto, romantico, un po’ selettivo, bello, fine. Paolo è un principe, anche se oggi so che il mio principe azzurro sono, prima di tutto, io”.