Clizia Incorvaia incastrata, scoperta vera età: vecchia foto rivela tutto

Clizia Incorvaia, la sua vera età viene a galla: un vecchio post su Facebook la incastra

Quanti anni ha davvero Clizia Incorvaia? Il giallo è stato risolto oggi, con un vecchio post sulla sua pagina Facebook che la ha di fatti incastrata. Alcuni pensavano avesse 33 anni, nella Casa del Grande Fratello Vip invece ha detto di averne 35, o 36, sembrava sempre indecisa fra un numero e l’altro. Ma Davide Maggio già qualche settimana fa ha fatto trapelare un dato che ha attirato l’attenzione di tutti: Clizia Incorvaia ha mentito sulla sua età e sarebbe alla soglia dei 40 anni. Portati benissimo tra l’altro, per questo molti si domandano che bisogno ci sarebbe di mentire sull’età. Avere quasi 40 anni e portarli così bene dovrebbe essere un vanto quasi, invece Clizia tende a togliersi qualche anno.

Quanti anni ha davvero Clizia Incorvaia? L’ex gieffina smascherata sull’età

Lo ha fatto anche domenica a Live Non è la d’Urso, quando messa alle strette da Daniele Interrante ha detto di non voler dichiarare la sua età dopo i 30 anni. Non ne avrà più bisogno, perché nel 2016 ha postato su Facebook degli auguri per l’anniversario dei suoi genitori che oggi la smascherano una volta e per tutte. Era il 12 aprile 2016 quando ha scritto: “Auguri a voi che mi avete insegnato l’amore eterno e che nonostante tutto, pregi, debolezze dell’essere umano. L’amore vero resiste a tutto è un fuoco che arde anche dopo 36 anni insieme!”. Era dunque il 36esimo anniversario di matrimonio e la mamma di Clizia era in dolce attesa. Lei stessa in quel post ha aggiunto: “PS: in questo giorno così solenne anche io come la mia Nina ero presente (mamma era al 4 mese di gravidanza)”.

Clizia Incorvaia età, finalmente tutta la verità

Nel 2016 festeggiavano 36 anni di matrimonio, ciò vuol dire che si sono sposati nel 1980. Era il mese di aprile e sua madre era in attesa di quattro mesi circa, lei è nata ad ottobre. Con i conti dovremmo esserci, settimana più settimana meno. Non sarà facile adesso negare di essere nata a ottobre 1980 e dunque di essere prossima a festeggiare i 40 anni nel 2020. Tuttavia potrebbe esserci una spiegazione diversa, anche se non vorremmo suggerire scappatoie a Clizia come fece Zequila prima della squalifica. Magari però i 36 anni includevano il fidanzamento e non erano tutti di matrimonio. Difficile da credere, ma non impossibile. In ogni caso, se non li dimostra e Paolo Ciavarro non è spaventato dall’età, perché mentire?