Paolo Ciavarro, messaggio da Clizia nella notte: “Voglio viverti”

Clizia Incorvaia manda un messaggio speciale per Paolo Ciavarro: Alfonso fa da tramite per la coppia

Paolo Ciavarro ha ricevuto un messaggio da parte di Clizia Incorvaia durante la puntata dell’11 marzo del Grande Fratello Vip. A distanza di giorni della squalifica dell’ex gieffina, il figlio della Giorgi è apparso molto sofferente per la distanza tra loro. I pensieri di Paolo sono vari: non solo la nostalgia dei momenti vissuti insieme all’interno del reality, ma anche i molteplici dubbi su quello che starebbe accadendo all’esterno, se il sentimento che li lega è solo un fuoco di paglia o qualcosa di più profondo. “Terribile non sapere”, ha infatti dichiarato qualche giorno fa il gieffino. Nel corso dell’ultima puntata ci ha pensato Alfonso Signorini a risollevare il morale di Ciavarro: mentre Paolo era in confessionale per comunicare il suo nominato, il conduttore ha svelato che la Incorvaia lo avrebbe pregato di far recapitare un messaggio a Paolo.

“Mi manchi, sei il mio primo pensiero”

“Io stasera ti leggo un messaggio che Clizia mi ha mandato sul cellulare, mi ha detto ‘Alfonso ti prego leggilo’, ed io sono molto contento di farlo”, ha comunicato Signorini. “Caro Paolo, tre giorni fa era il nostro mesiversario. Ti ho festeggiato guardando la luna, nostra complice e ruffiana da sempre. Mi manchi, vorrei viverti ma so che arriveranno momenti unici per noi. Stai tranquillo, io sto bene sei il mio primo pensiero e saluto al giorno. Ti penso sempre, in attesa del 3151esimo bacio”. Paolo è rimasto molto colpito da tali parole: “Brava ha tenuto il conto! Un bacio a Clizia, grazie Alfonso per questo regalo. Mi manca da morire”.

Lo sfogo di Paolo

“Altri 50 giorni, mi sento male. Altri giorni senza Clizia è dura, devo essere forte e basta. Mi manca tanto non c’è niente da fare, inutile dire il contrario. Però è bello quello che sto provando. Io e lei abbiamo vinto“, ha confessato pochi giorni fa in un momento di confidenza con Patrick.