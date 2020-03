Paolo Ciavarro in lacrime per la mamma al Gf Vip: “Situazione grave”

Paolo Ciavarro scoppia a piangere: il gieffino in pensiero per la Giorgi e l’attuale situazione del Coronavirus

La situazione che sta attraversando il Paese non è certo delle migliori a causa della diffusione del Coronavirus. Anche i concorrenti del Grande Fratello Vip ne sono stati messi al corrente: l’ultima puntata del reality è andata in onda con alcune restrizioni rendendo la diretta a dir poco surreale. Nelle ultime ore, Paolo Ciavarro è tornato sull’argomento mostrandosi decisamente preoccupato. In un momento di sfogo con Antonio Zequila, il figlio di Eleonora Giorgi ha confidato di essere molto triste per la madre, in quanto essendo oggi il compleanno di suo fratello, la donna non potrà abbracciare il figlio a causa delle difficili restrizioni imposte dal Governo. In seguito, Paolo ha anche dichiarato di essersi recato in confessionale per fare una richiesta al Grande Fratello, ovvero di riferire alla Giorgi di non fare alcun gesto sconsiderato. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Paolo preoccupato per la mamma: “Spero non faccia cavolate”

“La situazione è davvero grave. Oggi è stato il compleanno di mio fratello e sicuramente non è stato a cena con mia madre. Lei abita fuori Roma, ed è così per tutte le famiglie”, ha affermato il gieffino in un momento di confidenza con Zequila. Inoltre Paolo rivela il contenuto della sua richiesta al Grande Fratello: “Siccome avevo chiesto alla produzione di contattare mia madre per farle andare a compare nuovi vestiti. In queste ore sono andato in confessionale per chiedere che mia madre non faccia cavolate e stia a casa“. Parole che hanno ottenuto grande consenso sul web, le quali hanno dimostrato la grande sensibilità del gieffino.

Ciavarro in lacrime

Una volta rimasto solo Paolo è poi scoppiato in un lungo pianto. Pianto che molti, sui principali social network, hanno interpretato come uno sfogo da parte dell’inquilino del Grande Fratello Vip per tutta la situazione del Coronovirus. Sara così? A render più difficile la permanenza in Casa è anche la mancanza della Incorvaia, la quale durante l’ultima puntata del reality, ha inviato un messaggio d’amore al gieffino per provare a risollevare il suo stato d’animo.