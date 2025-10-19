Paolo Ciavarro in lacrime a Verissimo per la frase di Clizia Incorvaia: cos’ha detto

Paolo Ciavarro è stato ospite a Verissimo, assieme al figlio e alla moglie Clizia Incorvaia, per ricordare la madre Eleonora Giorgi, che il 21 ottobre avrebbe compiuto 72 anni. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, il volto di Forum si è lasciato andare alle lacrime in diverse occasioni, ricordando quanto fosse legato al compianto genitore. Ha anche rivelato che il padre Massimo Ciavarro lo chiama per raccontargli quanto gli manca l’ex moglie.

Paolo Ciavarro dopo la morte di Eleonora Giorgi: “Piango senza farmi vedere”

“Mi sono trovato molto solo, per me mamma rappresentava tutto. Eravamo legatissimi. Non ti nego che spesso piango e mi libero dal dolore, ma non lo faccio mai di fronte alla mia famiglia”, ha confidato Paolo Ciavarro che ha pianto nel vedere una clip d’omaggio dedicata a Eleonora Giorgi. Silvia Toffanin ha chiesto all’ospite come sta papà Massimo. “Bene, ogni tanto mi chiama e mi dice: “Ma sai che mi manca tanto Eleonora?” Io gli rispondo: “A chi lo dici!”, ha rivelato Paolo. In studio a Verissimo sono poi entrati Clizia Incorvaia e il figlio Gabriele.

La dolce frase di Clizia Incorvaia, il marito in lacrime

L’influencer siciliana ha raccontato l’infinita stima che aveva per la suocera, sottolineando che tra loro si era creato un incredibile legame di affetto e di empatia. “Lei era l’unica a capire il mio lavoro, i miei fanno altro nella vita e fanno più fatica a comprendermi”, ha spiegato Clizia. Ha aggiunto che la morte di Eleonora Giorgi non è stata semplice da affrontare in famiglia, ma lei e il marito sono rimasti unitissimi

“Una coppia si scopre unita davanti al dolore”, ha chiosato Incorvaia, emozionando Paolo Ciavarro che ha versato altre lacrime nell’ascoltare le parole della moglie. “Mi ha lasciato un grande insegnamento, coltivare l’amore sempre”, ha aggiunto Clizia. Alla fine Ciavarro si è lanciato in una romantica e impegnativa promessa rivolgendosi alla sua dolce metà e al figlio: “Siete la mia vita, siete tutto per me, vi prometto che cercherò di essere il miglior marito e papà per tutta la vita”. “Lo sei già”, ha evidenziato Clizia. Sipario!