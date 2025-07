Clizia Incorvaia crolla, foto in lacrime: cos’ha scritto su Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia attanagliata dal dolore. A distanza di quattro mesi dalla morte della suocera Eleonora Giorgi, l’influencer siciliana ha avuto un crollo emotivo. Lo ha reso noto lei stessa, immortalandosi piangente e affranta in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Ha inoltre postato un album sulla bacheca social in cui ha diffuso una serie di scatti con protagonista la compianta attrice, venuta a mancare lo scorso 3 marzo dopo aver lottato per diversi mesi contro un tumore al pancreas.

Clizia Incorvaia e il dolore che non se ne va per la morte di Eleonora Giorgi

“Non posso mostrarmi sempre forte e sorridente perché non è così”, ha scritto la moglie di Paolo Ciavarro in una storia Instagram, ritraendosi con il volto rigato dalle lacrime. Lacrime innescate dal pensiero del decesso della suocera. “Sono giorni che ti cerco – ha successivamente scritto l’influencer siciliana a commento di un album fotografico dedicato all’attrice romana – che vorrei chiamarti o scriverti che mi manca la tua voce i tuoi consigli il tuo sorriso. Mi manca la mia complice! Ti cerco e non ti trovo e mi sento triste, ma anche felice di averti avuta nella mia vita e sono frustrata. Mi rifugio così in pensieri felici di noi per trovare sollievo e forza. Grazie Ele”.

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi si sono piaciute fin dal loro primo incontro. L’influencer sicula ha conosciuto l’attrice dopo che ha cominciato una love story con suo figlio, il volto di Forum Paolo Ciavarro. I due giovani si sono conosciuti al Grande Fratello Vip. Da allora non si sono più lasciati. Hanno avuto un figlio, il piccolo Gabriele (Clizia è anche mamma di una figlia avuta dal precedente matrimonio con il cantante de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina).

Dopo il travolgente innamoramento, si sono sposati la scorsa estate, a Forte dei Marmi, anticipando le nozze per permettere a Eleonora di esserci. Già allora si sapeva che per l’attrice le speranze di sopravvivere erano ridotte al lumicino. Per la scienza, come spiegato più volte dal figlio Andrea Rizzoli, pari a zero. Serviva un miracolo, come la stessa Giorgi andava ripetendo nel corso dei suoi interventi in tv e sulla stampa. Purtroppo il miracolo non c’è stato e il 3 marzo scorso la mitica protagonista di Borotalco si è spenta.

Da allora Clizia la ricorda costantemente, dedicandole pensieri sui suoi canali social. Un atteggiamento lodato da molti followers, ma che le ha anche attirato qualche critica. C’è infatti chi l’ha accusata di voler speculare sul dolore e sulla morte della compianta attrice.