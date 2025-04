Eleonora Giorgi, Ornella Muti dà ragione a Clizia Incorvaia e non a Andrea Rizzoli

Ornella Muti dà ragione a Clizia Incorvaia e, indirettamente, non al figlio di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli. L’attrice romana, 70 anni, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato della compianta collega stroncata da un tumore al pancreas, affermando che ciò che ha dichiarato l’influencer siciliana in merito al fatto che la suocera sia stata messa da parte dal mondo cinematografico è vero. Nel corso della chiacchierata ha anche tirato le orecchie ad Adriano Celentano con il quale ebbe una love story clandestina.

Ornella Muti dà ragione a Clizia Incorvaia e non ad Andrea Rizzoli

Clizia Incorvaia, di recente, ha raccontato che Eleonora Giorgi era stata rifiutata e che a livello cinematografico, negli ultimi anni, non le è stato riconosciuto ciò che le spettava. “E ha ragione – ha commentato Ornella Muti -. È stata lasciata sola. E in certe occasioni le hanno dato anche delle brutte risposte… In Francia non è così. Una Catherine Deneuve è sempre Catherine Deneuve”. Non dello stesso avviso il figlio della Giorgi. Andrea Rizzoli, la scorsa settimana, ospite a Domenica In, alla stessa domanda ha risposto sostenendo che il mondo del cinema va a mode e che non ci si deve piangere addosso. Ha aggiunto che la madre, quando i produttori hanno smesso di bussare alla sua porta, ha colto l’occasione per reinventarsi, abbracciando esperienze televisive nuove.

La 70enne romana ha anche aggiunto di essere grata a Eleonora per una frase che ha detto nel corso dell’ultima cerimonia dei David di Donatello, vale a dire quando ha raccontato, circa la malattia che l’ha colpita, che non si è mai domandata “perché a me”. “Mi ha tagliato le gambe – ha sottolineato Muti -. Bisogna farci caso a quando ti svegli e sei serena, stai bene, i tuoi figli ti danno un bacio, hai mangiato cose buone…”.

Stoccata ad Adriano Celentano: “Chissà che gli ha detto il cervello”

Capitolo Celentano. Quando erano giovani si sussurrò di un flirt clandestino tra lei e ‘Il Molleggiato’. A distanza di anni, il cantante ha confermato che ebbe una liaison con la collega. La faccenda è andata di traverso a Ornella Muti. Giustamente l’attrice si aspettava che Adriano, prima di dare in pasto alla stampa la notizia, si confrontasse con lei. E invece ha fatto di testa sua, non chiedendo alcuna opinione:

“Ho pensato: ecco, vedi gli uomini? Dettano sempre legge. Noi poi eravamo stati molto attenti. Ma io dico, se vuoi uscire allo scoperto, visto che non hai fatto tutto da solo e c’ero anche io, ma ti vuoi confrontare con me? Chissà che gli ha detto il cervello”.

In passato la Muti ha assicurato che quello con Celentano è stato il suo unico tradimento. Ne è valsa la pena? “Beh, io penso che se è successo, ne valeva la pena”. Nonostante non le sia piaciuto il fatto che il cantante abbia spifferato ai quattro venti la loro relazione, di lui conserva dei bei ricordi: “Al di là della nostra storia, che è stata una piccola parte, Adriano era così divertente… sul set non era mai come andare a lavorare. Si giocava. Era una risata costante. Per tutti, tecnici compresi. Lui faceva il pazzo. Come Verdone aveva le sue fobie“.