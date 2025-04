Andrea Rizzoli: “Ho mentito a mamma e perché Massimo Ciavarro è d’oro”

Andrea Rizzoli, ospite a Domenica In, si è confidato con Mara Venier. Naturalmente il focus è stato tutto su Eleonora Giorgi, morta lo scorso 3 marzo a causa di un tumore al pancreas. Il figlio dell’attrice e la conduttrice veneziana sono stati protagonisti di una chiacchierata intima, ricca di rivelazioni inedite. Andrea, ad esempio, ha raccontato di aver mentito alla madre in alcuni frangenti a proposito dell’esito di alcuni esami clinici. Inoltre ha evidenziato che Massimo Ciavarro è stato una figura presentissima nella vita della madre, sia dopo la separazione sia durante gli ultimi tragici giorni della Giorgi.

Andrea Rizzoli: “Io e Paolo Ciavarro abbiamo dovuto mentire a mamma Eleonora Giorgi”

“Come sto? Navighiamo un po’ nell’assenza quotidiana. Mio fratello Paolo la vedeva quotidianamente, per me era una sponda. Era la prima persona con cui volevo parlare quando facevo una cosa nuova. Sono in una fase in cui non c’è ancora l’abitudine all’assenza, non ci rimane altro che navigare a vista”. Così Rizzoli sul primo mese passato dopo la morte della madre.

Andrea ha poi raccontato di quando lui e Paolo hanno deciso di mentire al genitore. Lei, dopo una delicata e lunga operazione chirurgica, credeva di essere guarita. Invece i medici scoprirono le metastasi. Inizialmente i figli hanno tenuto nascosto alla madre la drammatica diagnosi: “Pensava di essere guarita, dopo un intervento complesso, con 120 punti. Il dottore ci ha poi riferito che il cancro era in forma metastatica. Per chi non lo sapesse, metastasi vuol dire che hai finito le speranze, ti rimane solo il tempo”.

“Io – ha aggiunto Rizzoli – ho sentito Paolo e gli ho detto che forse non era il caso di dirlo a mamma. Ci siamo tenuti il segreto. Poi a un certo punto glielo abbiamo detto. Lei si è sentita tradita da noi. Poi ha ragionato e ci ha detto: “Mi avete dato un mese in più sereno”. Dover mentire anche a fin di bene non ti fa stare bene con te stesso. Con le metastasi, tra l’altro, ha dovuto iniziare prima la chemio e abbiamo dovuto mentire anche su questo”.

“Massimo Ciavarro ha un cuore d’oro”

A Domenica In, Andrea ha anche avuto parole al miele per Massimo Ciavarro: “Lui c’è sempre stato, ha un cuore d’oro. Ha un carattere molto chiuso, è strano che abbia fatto l’attore. Lui ha un animo sensibile. Negli affetti personali c’è sempre stato, ha sempre telefonato. Quando ha saputo della malattia si è messo a disposizione completamente. Il giorno della pet io ho fatto due chiamate, una a Paolo e una a Massimo. Quella è famiglia“.

Infine Mara Venier ha chiesto a Rizzoli come la madre aveva preso il fatto che a un certo punto il cinema si è un po’ dimenticato di lei: “Ci è rimasta male, ma lei ha reagito. Pensa, ha fatto il Grande Fratello, Ballando con le Stelle, ha iniziato a usare i social e il computer. Si è evoluta. Se il mondo del cinema l’ha dimenticata a un certo punto? Il mondo dello spettacolo cambia, segue mode, lei ha reagito”.