Paolo Ciavarro ha chiesto in sposa Clizia, lei ha declinato: il motivo

Ma quale crisi, c’è profumo come non mai di fiori d’arancio, nonostante una proposta declinata. Nei giorni scorsi qualche voce maligna ha sussurrato che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia stavano passando un periodo difficile. Qualcuno si è persino spinto un po’ più in là, paventando una rottura. Vedendo circolare fake news, la coppia ha subito piazzato sui social degli scatti amorosi per smentire. Dopodiché l’influencer siciliana ha concesso un’intervista al magazine Gente, spiegando che ha il sentore che la sua dolce metà voglia presto chiederla in sposa.

A onor del vero, Ciavarro ha già chiesto a Clizia di sposarlo, ma lei ha declinato poiché il giovane le ha proposto di unirsi con rito civile soltanto alla presenza dei familiari più stretti. Questa la confidenza della Incorvaia: “Un po’ di tempo fa Paolo mi ha detto: “Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi“. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, i miei amici più cari“.

Pare però che ora il volto di Forum abbia cambiato strategia, cercando di andare maggiormente incontro alle esigenze della sua compagna. “Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti”, ha spiegato Clizia che nutre la speranza che il matrimonio possa giungere tra non molto:

“Accadrà chissà, magari in un mese di primavera. Vorrei organizzare tutto con calma. Mi immagino un matrimonio nella campagna toscana, in una tenuta circondata dal verde, con un abito bianco in stile Boho chic e una coroncina di fiori freschi tra i capelli. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità come il nostro amore”.

Insomma, se Paolo si decide e fa una proposta con i fiocchi, le nozze si faranno. Nessuna parola invece sulle infondate voci di crisi trapelate di recente. In realtà Clizia ha risposto indirettamente, sottolineando che Ciavarro è un uomo “raro”, intelligente, rispettoso, dolce e responsabile, oltre ad essere un papà “meraviglioso”.

Le tappe della love story di Paolo e Clizia

La coppia è sbocciata al Grande Fratello Vip 4, nel 2020. Inizialmente una buona fetta di pubblico nutriva massicce dosi di scetticismo sulla love story. Molti coloro che crebbero che si trattasse soltanto di un classico flirt passeggero da reality show, utile a guadagnare qualche ospitata. E invece il sentimento di coppia è stato fin da subito spontaneo e genuino.

Il 19 febbraio 2022 la coppia ha poi accolto il piccolo Gabriele. Per Ciavarro si tratta del primo figlio, per la Incorvaia del secondo, visto che è mamma anche di Nina, frutto d’amore nato nel 2015 dal matrimonio con Francesco Sarcina, frontman della band Le Vibrazioni. I due si sono separati nel 2019 e non in modo soft. Il cantante ha accusato Clizia di averlo tradito con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio.