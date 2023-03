Galeotto fu il Grande Fratello Vip per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il sentimento tra i due piccioncini sbocciò proprio nella Casa più spiata d’Italia. La frequentazione fu interrotta sul più bello, quando l’influencer siciliana venne cacciata dal reality per una frase infelice indirizzata ad Andrea Denver (apostrofò il modello come un “Buscetta”. Amen!). Ciavarro invece rimase parecchie altre settimane nella trasmissione. La Incorvaia lo aspettò con trepidante attesa. E fece bene: da allora i due giovani non si sono più lasciati. E hanno fatto passi da gigante, mettendo su famiglia e accogliendo il piccolo Gabriele (Clizia è anche madre di Nina, nata dal matrimonio con Francesco Sarcina).

Sui social sono la perfetta ‘incarnazione’ della cosiddetta famiglia del Mulino Bianco. Puliti, belli, sorridenti e amorevoli l’uno verso l’altra. A volte, però, come è noto, le family da Mulino Bianco si rivelano perfette solo all’apparenza: è il caso di Paolo e Clizia? Della questione ne ha parlato Micol Incorvaia, che, destino vuole, si trova ora nella stessa dimora che fece decollare la love story della sorella: ossia la Casa del GF Vip.

“Sono andati a convivere quasi subito dopo il Grande Fratello, ma solo perché c’era il Covid e l’estate. Poi, lei si è trasferita a Roma e subito hanno comprato casa insieme”, ha raccontato Micol ad alcuni coinquilini. “Si sono conosciuti a gennaio dell’anno prima e a gennaio dell’anno successivo già hanno comprato casa. Poi hanno avuto un figlio”, ha ricordato la siciliana che ha spiegato che Paolo e Clizia sono una coppia affiatata e sana.

“Paolo sembra molto giovane fisicamente, infatti non si nota tra di loro la differenza di età; è anche un uomo molto responsabile, proiettato per la famiglia. Si dedica completamente al figlio e alla sua relazione”, ha concluso Micol. Insomma, in questo caso è davvero tutto oro quel che luccica: Ciavarro e la Incorvaia vanno d’amore e d’accordo proprio come sono soliti mostrarsi sui social. Nessun trucco, nessun inganno.

Grande Fratello Vip 7, verso la finale: chi sono i favoritissimi

L’infinita edizione in corso del reality si appresta a giungere al termine. Lunedì 3 aprile sarà decretato il vincitore. Micol si giocherà il trionfo con Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon Alberto De Pisis e Milena Miconi (Alberto e Milena nel corso dell’ultima serata dovranno superare un ulteriore ostacolo in quanto si trovano al televoto). Chi salirà sul gradino più alto del podio? Le due favoritissime sono Oriana e Nikita. Attenzione però agli outsider De Pisis, Tavassi e Micol. Pochissime chance per Milena e Giaele.